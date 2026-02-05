americateve

Emmanwori espera jugar en el Super Bowl con los Seahawks tras lesionarse el tobillo en práctica

SAN JOSÉ, California, EE.UU. (AP) — El novato de los Seahawks, el safety Nick Emmanwori, espera jugar en el Super Bowl a pesar de haberse lesionado el tobillo durante la práctica del miércoles en la Universidad Estatal de San José, durante la preparación de Seattle para enfrentar a Nueva Inglaterra.

El safety de los Seahawks de Seattle Nick Emmanwori habla con la prensa en la conferencia de prensa previa al Super Bowl el jueves 5 de febrero del 2026. (AP Foto/Brynn Anderson)
El safety de los Seahawks de Seattle Nick Emmanwori habla con la prensa en la conferencia de prensa previa al Super Bowl el jueves 5 de febrero del 2026. (AP Foto/Brynn Anderson)

Emmanwori afirmó el jueves que estaba defendiendo un pase en una ruta de salida rutinaria, y al aterrizar, se torció el tobillo en el césped. Salió del campo por su cuenta, y Emmanwori expresó que espera jugar el domingo.

"Simplemente me tomó por sorpresa", manifestó Emmanwori. "Nadie realmente quiere lesionarse o golpearse durante la semana del Super Bowl o en cualquier semana así. Simplemente me tomó por sorpresa".

Emmanwori comentó que fue el mismo tobillo que se lastimó en la derrota 17-13 en la semana 1 contra los 49ers de San Francisco, pero que esta vez no es tan grave. Al despertarse el jueves por la mañana, Emmanwori dijo que no estaba adolorido.

El entrenador Mike Macdonald se refirió a la lesión de Emmanwori como un esguince leve de tobillo, e incluso bromeó con los reporteros en San José antes de abordar la salud del novato.

“No puede ser que la primera pregunta sea sobre Nick, ¿verdad?”, comentó Macdonald. “Simplemente se torció el tobillo ayer y tiene un esguince leve de tobillo”.

Macdonald dijo que esperaba que Emmanwori participara en la parte de repaso de la práctica del jueves, pero no estaba seguro de si iba a practicar en alguna capacidad. Aun así, Macdonald expresó que espera plenamente que Emmanwori juegue.

“Está muy bien y moviéndose”, señaló Macdonald. “Solo tenemos que asegurarnos de manejarlo de la manera correcta, y probablemente vamos a ser demasiado cuidadosos y precavidos en este punto”.

Emmanwori fue seleccionado en segunda ronda del draft y apareció en 14 juegos durante la temporada regular con 81 tacleadas, dos 1/2 capturas, una intercepción y 11 pases defendidos en la temporada regular.

Durante los playoffs, Emmanwori ha recuperado un balón suelto y defendido cuatro pases, incluidos tres en el juego de campeonato de la NFC.

