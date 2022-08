Youtuber cubana Emma López revela tras llegar a Miami cómo fue su travesía hasta Estados Unidos y cuánto dinero gastó

"Me dolió tanto quedarme la boca callada en Cuba, pero me daba mucho miedo que me dejaran regulada"

De acuerdo con el material, días antes de su salida había recibido la visita de un agente de la Seguridad, quien estuvo interesado por saber que haría la joven youtuber el 11 de julio, en ocasión del primer aniversario de las manifestaciones civiles en más de 60 pueblos cubanos.

Emma confiesa no haber sido más frontal en la lucha contra el régimen por miedo a que le impidieran salir y no poder hacer su viaje. “Me dolió tanto quedarme la boca callada en Cuba, pero me daba mucho miedo que me dejaran regulada”, expresó.

Además, dijo que el oficial que la visitó le había asegurado que cada uno de los creadores de contenido cubanos tienen a personas pendientes de su trabajo y de todo lo que publican en las redes sociales. Lo cual significa que cada palabra y acción puede ser motivo para el hostigamiento y la persecución que lleva a cabo la policía política.

Ante la decisión de Emma de salir de su país natal, muchos de sus seguidores la felicitaron por su logro y otros le dieron la bienvenida al “país de la libertad”.

Fuente: periodicocubano.com