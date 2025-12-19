americateve

Emiten rara advertencia meteorológica mientras fuertes vientos avivan incendios en Colorado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el viernes una rara advertencia para parte del Front Range de Colorado, ya que vientos con fuerza de huracán y condiciones extremadamente secas aumentaron la amenaza de incendios forestales mientras que se emitieron advertencias de inundación en Oregon debido al desbordamiento de ríos por las intensas lluvias.

Una calle de Denver es cerrada debido a la fuerza de los vientos el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/David Zalubowski)
Una calle de Denver es cerrada debido a la fuerza de los vientos el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/David Zalubowski) AP

Fue otro día de clima severo en partes de Estados Unidos con advertencias para todo desde clima invernal en Dakota del Norte hasta clima inhóspito en Nebraska y Texas, y advertencias de inundación desde Washington hasta California.

Lo más notable fue la advertencia de clima de incendios de "situación particularmente peligrosa" emitida en Colorado el viernes por la mañana. Tales advertencias están reservadas para los escenarios más severos, y en este caso fue impulsada por la posibilidad de que la combinación de vientos fuertes, humedad baja y combustibles secos podrían llevar a incendios.

"No queremos que la gente entre en pánico porque eso no ayuda en nada, pero queremos que estén preparados", expresó Jennifer Stark, la meteoróloga a cargo de la oficina del servicio meteorológico en Boulder.

Decenas de miles de clientes estaban sin electricidad el viernes mientras Xcel Energy realizaba otro corte de energía por seguridad pública para prevenir más riesgos de incendio. Algunos residentes ya habían estado sin electricidad, calefacción o agua caliente por más de 24 horas.

"Apagar la electricidad no es una decisión que tomemos a la ligera, y nos esforzaremos por restaurar el servicio tan pronto como sea seguro hacerlo", manifestó la empresa en un mensaje a los clientes. "Destacamos que algunos clientes pueden experimentar cortes prolongados que duren varias horas o incluso días mientras las cuadrillas trabajan para restaurar el servicio".

La empresa también advirtió que se esperaba que los cortes no planificados resultantes de líneas eléctricas dañadas superaran significativamente el número de clientes afectados por los cortes preventivos.

En el condado de Boulder, los funcionarios de manejo de emergencias instaban a las personas a estar preparadas para posibles incendios. Los pronosticadores allí preveían ráfagas de entre 128 y 160 km/h (80 y 100 mph).

"No estoy tratando de asustar a todos, pero esto es serio. Queremos asegurarnos de que la gente lo tome en serio", advirtió Vinnie Montez, un portavoz del condado, en una publicación en redes sociales.

Los funcionarios de transporte de Colorado también cerraron carreteras debido a las condiciones. Los fuertes vientos también cerraron tramos de las interestatales en el sureste de Wyoming para vehículos altos.

Mientras tanto, en el noroeste de Oregon, el servicio meteorológico emitió advertencias de inundación el viernes, debido a la posibilidad de que las inundaciones de ríos continúen tras las intensas lluvias.

El condado de Clackamas, que abarca algunos suburbios de Portland y parte del Monte Hood y la Cordillera de las Cascadas, envió avisos de evacuación a 300 residencias, dijo el portavoz del condado, Scott Anderson. Algunas de las inundaciones más significativas ocurrieron en los ríos Sandy, Clackamas y Molalla, con autoridades realizando rescates durante toda la noche, señaló.

Se abrió un refugio de emergencia en el Clackamas Community College. También se cerraron carreteras en toda la región, incluyendo parte de una carretera que conduce al Monte Hood.

En el norte de California, los expertos vaticinan la llegada del Pineapple Express, un río atmosférico más fuerte que se origina en los trópicos cerca de Hawai, para la víspera de Navidad. Ese pronóstico trajo esperanza a los operadores de estaciones de esquí de que al fin caerá nieve en la Sierra Nevada, donde ha caído muy poca nieve esta temporada.

___________________________________

Claire Rush en Portland, Oregon contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

