Emilio Pagán está feliz de regresar a Cincinnati con contrato de 20 millones por dos años

Emilio Pagán quería permanecer con los Rojos de Cincinnati, incluso mientras exploraba sus opciones en la agencia libre.

ARCHIVO - Emilio Pagán, relevista de los Rojos de Cincinnati, lanza durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, contra los Reales de Kansas City el 26 de mayo de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Photo/Charlie Riedel, Archivo)
Pagán volverá al club como su cerrador después de finalizar un contrato de dos años por 20 millones de dólares el jueves. Tiene el derecho de optar por no continuar después de la temporada 2026.

“Fue una decisión bastante fácil regresar. Me gusta todo lo que tenemos aquí. Al final del día, no iba a tomar una decisión basada en quién me ofrecía más dinero. Quería ir a un lugar donde me sintiera cómodo, donde sintiera que tenía la oportunidad de ganar juegos y estar rodeado de un grupo especial de personas, y Cincinnati cumple con esos tres requisitos”, afirmó Pagán.

Pagán recibirá un salario de diez millones de dólares el próximo año y tiene una opción de jugador de diez millones para 2027 sin cláusula de rescisión. Si es traspasado, recibiría un bono de asignación de 500.000 del equipo adquirente.

El derecho de 34 años se convirtió en el cerrador de los Rojos a principios de la temporada pasada y tuvo un récord de 2-4 con una efectividad de 2.88 y un máximo de carrera de 32 salvamentos en 38 oportunidades. Se ubicó segundo en la Liga Nacional en salvamentos y empató en el quinto lugar en las mayores.

Pagán comentó que el área en la que busca mejorar es en el uso de su recta de dedos separados. Sintió que estableció un buen control de ese lanzamiento al final de la temporada pasada.

Pagán es principalmente un lanzador de recta de cuatro costuras, utilizando el splitter y el cutter casi por igual como su lanzamiento secundario.

“Hubo momentos durante el año en los que, aunque los resultados fueron buenos, el patrón de movimiento fue un poco inconsistente. Y finalmente sentí que llegué a un punto donde sé cuál será la acción del lanzamiento. Y si sabes hacia dónde se va a mover la pelota, es mucho más fácil lanzarla donde quieres”, expresó. “El splitter, en mi opinión, ha cambiado la forma en que puedo atacar a los bateadores zurdos y diestros. Así que para mí, se trata de ser más consistente con ese lanzamiento”.

Pagán, quien tiene un récord de 28-27 con una efectividad de 3.66 y 65 salvamentos en nueve temporadas en las Grandes Ligas con Seattle, Oakland, Tampa Bay, San Diego, Minnesota y Cincinnati, será uno de los veteranos de un cuerpo de lanzadores que tiene una rotación inicial joven. El derecho Hunter Greene es el estelar del equipo, seguido por el dúo zurdo de Andrew Abbott y Nick Lodolo.

Cincinnati también tiene mucho impulso esta temporada baja después de llegar a la postemporada en el primer año de Terry Francona al mando. Los Rojos terminaron 83-79 y superaron a los Mets de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

