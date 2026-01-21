Emboscada en noroeste de Nigeria deja cinco soldados y un policía muertos

El ataque ocurrió en el estado de Zamfara el lunes, indicó el portavoz del ejército, David Adewusi, en un comunicado el martes.

Las autoridades no dieron detalles sobre quién fue responsable de la emboscada, pero se refirieron a los atacantes como "terroristas".

"A pesar de la sorpresa de la emboscada, las tropas respondieron valientemente, enfrentándose a los terroristas y previniendo más daños a las comunidades cercanas", declaró Adewusi. "Lamentablemente, cinco soldados y un policía pagaron el máximo sacrificio durante el encuentro".

La emboscada siguió a operaciones exitosas en Zamfara la semana pasada, cuando tres sospechosos fueron arrestados y se recuperaron armas, añadió.

Soldados nigerianos también rescataron a 62 rehenes en una operación separada en la región noroeste del país el miércoles.

Otro portavoz del ejército, Olaniyi Osoba, señaló que los rehenes fueron liberados en el Bosque de Munhaye, un conocido escondite del notorio cabecilla criminal Kachalla Alti, que también se encuentra en el estado de Zamfara.

"Se están realizando esfuerzos para reunir a los rehenes liberados con sus familias", expresó.

El norte de Nigeria ha sido la parte más afectada del país, con un aumento en los secuestros por parte de hombres armados en las regiones del noroeste y centro-norte en los últimos meses, junto con una insurgencia en el noreste.

Boko Haram, los yihadistas nigerianos, tomaron las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

La insurgencia ahora incluye una rama del grupo Estado Islámico conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico o ISWAP. Se ha extendido a otros países como Níger, matando a unas 35.000 personas y desplazando a más de dos millones, según las Naciones Unidas.

El mes pasado, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria, apuntando al Estado Islámico, tras acusaciones de que el país de África Occidental no logró controlar los ataques contra cristianos.

