americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Emboscada en noroeste de Nigeria deja cinco soldados y un policía muertos

ABUYA, Nigeria (AP) — Cinco soldados y un policía murieron en una emboscada en el noroeste de Nigeria, informó el ejército.

El ataque ocurrió en el estado de Zamfara el lunes, indicó el portavoz del ejército, David Adewusi, en un comunicado el martes.

Las autoridades no dieron detalles sobre quién fue responsable de la emboscada, pero se refirieron a los atacantes como "terroristas".

"A pesar de la sorpresa de la emboscada, las tropas respondieron valientemente, enfrentándose a los terroristas y previniendo más daños a las comunidades cercanas", declaró Adewusi. "Lamentablemente, cinco soldados y un policía pagaron el máximo sacrificio durante el encuentro".

La emboscada siguió a operaciones exitosas en Zamfara la semana pasada, cuando tres sospechosos fueron arrestados y se recuperaron armas, añadió.

Soldados nigerianos también rescataron a 62 rehenes en una operación separada en la región noroeste del país el miércoles.

Otro portavoz del ejército, Olaniyi Osoba, señaló que los rehenes fueron liberados en el Bosque de Munhaye, un conocido escondite del notorio cabecilla criminal Kachalla Alti, que también se encuentra en el estado de Zamfara.

"Se están realizando esfuerzos para reunir a los rehenes liberados con sus familias", expresó.

El norte de Nigeria ha sido la parte más afectada del país, con un aumento en los secuestros por parte de hombres armados en las regiones del noroeste y centro-norte en los últimos meses, junto con una insurgencia en el noreste.

Boko Haram, los yihadistas nigerianos, tomaron las armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica.

La insurgencia ahora incluye una rama del grupo Estado Islámico conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico o ISWAP. Se ha extendido a otros países como Níger, matando a unas 35.000 personas y desplazando a más de dos millones, según las Naciones Unidas.

El mes pasado, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el norte de Nigeria, apuntando al Estado Islámico, tras acusaciones de que el país de África Occidental no logró controlar los ataques contra cristianos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Ministro del Interior de Rusia llega a Cuba para reforzar cooperación y lucha contra la delincuencia

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter