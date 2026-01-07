americateve

Embiid y George lideran a los 76ers en victoria 131-110 sobre los Wizards

FILADELFIA (AP) — Joel Embiid anotó 28 puntos, Paul George añadió 23 y todos los titulares de Filadelfia anotaron en doble dígito mientras los 76ers vencieron 131-110 a los Wizards de Washington el miércoles por la noche.

Paul George (8), de los 76ers de Filadelfia, intenta superar la marca defensiva de Anthony Gill, de los Wizards de Washington, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 7 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
Paul George (8), de los 76ers de Filadelfia, intenta superar la marca defensiva de Anthony Gill, de los Wizards de Washington, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 7 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)

Tyrese Maxey contribuyó con 22 unidades y ocho asistencias para los 76ers, quienes han ganado cuatro de cinco.

Tre Johnson tuvo un máximo de equipo con 20 tantos para Washington, que jugó sin varios jugadores clave en la segunda noche de partidos consecutivos. CJ McCollum (molestias en el cuádriceps derecho) y Khris Middleton (lesión en la rodilla derecha) estuvieron entre los jugadores de los Wizards que no jugaron.

Embiid jugó en su quinto partido consecutivo desde que se vio afectado por lesiones al inicio de la temporada. El Jugador Más Valioso de la liga en 2023 lanzó diez de 14 desde el campo y siete de ocho desde la línea, y añadió siete rebotes.

Filadelfia tomó el control temprano gracias a los 16 puntos de Embiid en el primer cuarto. Los 76ers estaban arriba 92-80 al entrar al cuarto antes de abrir el período final con una racha de 11-0, culminada por una clavada de Quentin Grimes para tomar una ventaja de 23. Grimes terminó con 16 puntos.

Kelly Oubre Jr. regresó a la alineación de Filadelfia tras una lesión en la rodilla izquierda y anotó dos puntos en su primer juego desde el 14 de noviembre. Trendon Watford (esguince en el abductor izquierdo) también volvió para los 76ers, quienes tuvieron a todos sus jugadores disponibles por primera vez esta temporada. Watford jugó por última vez el 25 de noviembre.

Washington había ganado cinco de siete juegos antes del miércoles después de comenzar la temporada 3-20. Sin embargo, estaban con bajas contra los 76ers, sin Corey Kispert (isquiotibiales) y Keyshawn George (cadera izquierda) además de Middleton y McCollum. Bub Carrington y Bilal Coulibaly anotaron 18 cada uno para los Wizards.

