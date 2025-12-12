Embiid anota 39 puntos y lidera a 76ers en victoria 115-105 ante Pacers

Compartir en:









Joel Embiid (21), de los 76ers de Filñadelfia, dispara a la canasta frente a Bennedict Mathurin, centro, e Isaiah Jackson (22), durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 12 de diciembre de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

VJ Edgecombe añadió 22 unidades para los 76ers, que jugaron sin Tyrese Maxey —el tercer máximo anotador de la NBA (31,5 puntos por partido) se ausentó debido a una enfermedad.

Pascal Siakam consiguió 20 tantos para los Pacers, campeones defensores de la Conferencia Este, que cayeron a una marca de 6-19.

El tiro de Siakam con 8:24 restantes le dio a Indiana una ventaja de 100-95, pero los Pacers fallaron nueve tiros consecutivos —incluyendo tres triples— después de eso, mientras los 76ers lograron una racha de 13-2, que fue culminada con un rebote ofensivo y canasta de Embiid. El Jugador Más Valioso de 2023 recibió una falta en la jugada y convirtió el tiro libre para aumentar la ventaja de Filadelfia a 108-102.

Embiid, el siete veces All-Star que ha estado plagado de lesiones en la última temporada y media, llegó con un promedio de 18,2 puntos luego de jugar en solo nueve de los 23 partidos de Filadelfia debido a problemas en las rodillas. Sin embargo, se mostró más como él mismo el viernes, encestando un triple en retroceso al final de la primera mitad para darle 14 puntos en el segundo cuarto.

Los 76ers mejoraron a 6-4 con Embiid en la alineación.

Filadelfia tuvo cuatro días de descanso desde que perdió 112-108 en casa ante LeBron James y los Lakers el domingo por la noche, lo que le dio a Embiid mucho tiempo para descansar y recuperarse. Fue mejorado después de aparecer como probable en el informe de lesiones previo al juego.

George, quien fue seleccionado por Indiana y jugó allí desde 2010 hasta 2017, también se mostró más como el nueve veces All-Star que es al terminar con un máximo de temporada en puntos tras una cirugía de rodilla en la temporada baja. Filadelfia acertó 33 de 43 tiros libres mientras que Indiana atinó 16 de 19. La frustración de los Pacers con la disparidad en los intentos fue evidente en los minutos finales, ya que el entrenador en jefe Rick Carlisle recibió una falta técnica con poco más de tres minutos restantes y Siakam fue sancionado con una con 1:41 por jugar.