Embiid anota 33, Maxey suma 29 y 76ers vencen 109-103 a Suns, su 6ª victoria en 7 duelos

PHOENIX (AP) — Joel Embiid anotó 33 puntos, Tyrese Maxey agregó 29 y los 76ers de Filadelfia se sobrepusieron a una noche de mala puntería para vencer el sábado 109-103 a los Suns de Phoenix.

Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, atrapa un rebote frente a Collin Gillespie, de los Suns de Phoenix, el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)
Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, atrapa un rebote frente a Collin Gillespie, de los Suns de Phoenix, el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Ross D. Franklin)

Los 76ers han ganado seis de sus últimos siete duelos y se repusieron de una derrota de 119-115 sufrida el jueves ante los Lakers de Los Ángeles. Los Suns perdieron por tercera vez en cuatro encuentros, al embocar apenas 11 de 46 triples (23,9%).

Filadelfia tenía una delantera de 81-71 al entrar en el último cuarto y amplió su ventaja a 16 unidades después de mantener a Phoenix sin anotar durante los primeros tres minutos del periodo.

Los Suns hicieron las cosas interesantes en los minutos finales, para reducir la diferencia a 101-97 con 1:04 minutos por jugar gracias a dos tiros libres de Devin Booker. Sin embargo, Maxey respondió con un triple en retroceso para mantener a los 76ers al frente.

Embiid capturó nueve rebotes, encestó cuatro triples y acertó 11 de 13 tiros libres, todo mientras discutía durante gran parte del juego con el alero de los Suns, Dillon Brooks. El ex Sun Kelly Oubre Jr. terminó con 18 puntos.

Los Suns no consiguieron la victoria a pesar del regreso de Booker y Jalen Green a la alineación. Booker —quien jugará en su quinto Juego de Estrellas la próxima semana— se perdió siete duelos por un esguince de tobillo. Terminó con 21 puntos y nueve asistencias.

Green ha lidiado con lesiones toda la temporada y jugó apenas su sexto encuentro. Terminó con ocho puntos, al jugar 17 minutos ingresando desde el banquillo.

