Embajadora de Canadá en EEUU renunciará antes de la revisión del acuerdo de libre comercio

TORONTO (AP) — La embajadora de Canadá en Estados Unidos durante los últimos seis años, Kirsten Hillman, anunció el martes que renunciará a su cargo el próximo año mientras ambas naciones se disponen a revisar su tratado de libre comercio.

La embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman durante una reunión de Primeros Ministros, el 15 de enero de 2025, en Ontario. (Justin Tang/The Canadian Press via AP, Archivo)
Hillman afirmó en una carta que es el momento adecuado para nombrar a alguien que supervise las conversaciones sobre el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), el cual está programado para revisión en 2026.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, señaló que Hillman "preparó las bases para Canadá en la próxima revisión" del acuerdo.

Carney destacó que Hillman es una de las embajadoras con más años de servicio en Estados Unidos en la historia de Canadá.

El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau nombró a Hillman en 2017. Fue la primera mujer designada para el cargo.

Hillman ayudó a encabezar las negociaciones comerciales durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump y trabajó con funcionarios estadounidenses y chinos para lograr la liberación de dos canadienses detenidos en China.

Dominic LeBlanc, el ministro responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, y Hillman habían estado liderando las conversaciones comerciales con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Trump puso fin a las conversaciones comerciales con Carney en octubre, después de que el gobierno de la provincia de Ontario publicó una pauta publicitaria criticando los aranceles de Estados Unidos, desatando la molestia del mandatario estadounidense. Esto luego de la insistencia de Trump de que Canadá debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Al preguntarle esta semana sobre cuándo se reanudarían las conversaciones comerciales, Trump respondió: "veremos".

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y más del 75% de sus exportaciones van a Estados Unidos. La mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están exentas por el T-MEC.

Carney tiene como objetivo duplicar el comercio no estadounidense en la próxima década.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio para Estados Unidos y cuenta con 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por obtener e invertir en ellos por razones de seguridad nacional.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

