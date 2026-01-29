Embajador de EEUU advierte sobre el creciente dominio manufacturero de China

El embajador estadounidense en China David Perdue habla durante un evento con empresarios en Beijing, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Ken Moritsugu) AP

El embajador David Perdue dijo a líderes empresariales y gubernamentales en Beijing que se debe felicitar a China por convertirse en una potencia manufacturera, pero hizo eco de los temores en Europa y otros lugares de que las exportaciones de China representan una amenaza para las fábricas y empleos en otros países.

"Esto no es saludable para el resto del mundo", afirmó en un discurso durante una cena anual de la Cámara de Comercio China-Estadounidense.

Perdue fue nombrado por el presidente Donald Trump, quien ha impuesto aranceles a las importaciones de China y muchos otros países en un intento por reindustrializar y aumentar los empleos en fábricas en Estados Unidos.

China respondió con aranceles a las importaciones norteamericanas. Una espiral de represalias llevó los aranceles a niveles altísimos antes de que ambas partes acordaran una serie de treguas de 90 días. A finales de octubre, ambos países acordaron una pausa de un año cuando Trump se reunió con el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur durante una reunión de naciones de Asia-Pacífico.

"Han podido crear el espacio que necesitaremos para abordar muchos temas difíciles y complicados", expresó Perdue.

China había cosechado los beneficios del libre comercio con el resto del mundo, mientras que las empresas estadounidenses han enfrentado una serie de barreras para acceder al mercado chino a lo largo de los años, declaró Perdue.

"Estados Unidos no busca una guerra comercial, pero sí buscamos un comercio justo, libre y recíproco", manifestó.

Añadió que se está trabajando en una visita de Trump a China en 2026, y que se espera que Xi visite Estados Unidos este año también. Trump ha dicho que vendrá a China en abril, pero ninguno de los gobiernos ha confirmado una fecha.

