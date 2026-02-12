americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Embajada de EEUU cierra oficina de la DEA en la República Dominicana y condena corrupción

SAN JUAN (AP) — La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, manifestó el jueves que cerró la oficina de la DEA en el país caribeño hasta nuevo aviso.

Campos no ofreció detalles, salvo para señalar que la corrupción no tiene cabida en ningún gobierno.

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", escribió en la red social X. "No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”.

Por el momento no estaba claro qué fue exactamente lo que llevó al cierre de esa oficina de la agencia antinarcóticos estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, publicó en X que habló con Campos y expresó que el cierre se deriva de una investigación interna dentro de la embajada de Estados Unidos “y no tiene de manera categórica relacion alguna con el gobierno o funcionario dominicano".

Washington y Santo Domingo han trabajado estrechamente durante mucho tiempo en diversos temas, incluido el narcotráfico.

A finales de noviembre, el presidente dominicano Luis Abinader anunció que le autorizó al gobierno estadounidense operar dentro de áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas para ayudar en el combate al tráfico de drogas.

Abinader hizo el anuncio con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a su lado.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter