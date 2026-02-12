Embajada de EEUU cierra oficina de la DEA en la República Dominicana y condena corrupción

Compartir en:









Campos no ofreció detalles, salvo para señalar que la corrupción no tiene cabida en ningún gobierno.

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio", escribió en la red social X. "No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”.

Por el momento no estaba claro qué fue exactamente lo que llevó al cierre de esa oficina de la agencia antinarcóticos estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, publicó en X que habló con Campos y expresó que el cierre se deriva de una investigación interna dentro de la embajada de Estados Unidos “y no tiene de manera categórica relacion alguna con el gobierno o funcionario dominicano".

Washington y Santo Domingo han trabajado estrechamente durante mucho tiempo en diversos temas, incluido el narcotráfico.

A finales de noviembre, el presidente dominicano Luis Abinader anunció que le autorizó al gobierno estadounidense operar dentro de áreas restringidas en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional Las Américas para ayudar en el combate al tráfico de drogas.

Abinader hizo el anuncio con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a su lado.