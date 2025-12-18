Elsa y Elmar: “‘Palacio’ me enseñó a confiar, a tener fe”

Compartir en:









ARCHIVO - La cantautora colombiana Elsa y Elmar posa para una fotografía para promocionar su álbum "Palacio", en la Ciudad de México, el lunes 9 de septiembre de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

“Este disco me enseñó a confiar, a tener fe, a confiar en el flujo de la vida”, dijo en entrevista por videollamada desde Colombia. “Este disco que fue un salto de fe por traer a la vida un proyecto y pidiéndole a Dios también los colaboradores correctos, las situaciones correctas”.

“Palacio” fue nominado al Latin Grammy como mejor álbum pop contemporáneo, lo que fue para Elsa y Elmar un logro como artista independiente y en una categoría muy competitiva.

“Sí, es un gol, porque siempre cuando empecé a promocionar ‘Palacio’ yo sabía que yo estaba dándole otra cara al pop”, señaló. “Yo hago pop espiritual porque digamos que para mí tiene una dimensión más allá de palabras vacías, pero pop, porque para mí también tiene esa capacidad de esa música que entra fácil y que entra fácil al corazón”.

Recientemente, Elsa y Elmar lanzó “Palacio de Lux” la versión de lujo de su álbum que incluye la canción “Un sol” con la argentina Lara91k que define como una mezcla de luz y oscuridad, así como con la artista andaluza María José Llergo en “Bachata mía”, un híbrido entre el flamenco y la bachata que aborda el tema de la migración.

“La hice creo que para que se sienta que el que la escuche se acuerde de su propia historia de migrar, de su propia historia de irse de su casa”, dijo sobre el tema de Llergo. “Y al final celebra mucho la comunidad, la comunidad de apoyo, la fiesta de tu comunidad de apoyo diciéndote ‘ve y haz lo que te dé la gana. Y si no te dan ganas, no hagas nada y descubre tu vida’”.

El álbum también incluye una versión nueva de la canción titular “Palacio” y está acompañado del documental “Palacio en el Palacio”, disponible en su canal de YouTube, en el que Elsa y Elmar retrata el proceso de preparación para su debut en el emblemático Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde se han presentado artistas como Madonna y Shakira.

“Este documental lo hizo Gonzalo San, quien también hizo todos los videos de ‘Palacio’… con una mirada muy, muy interna a cada ángulo de hacer este show de desde mi familia, estando allá acompañándome los ensayos o el show. Y unos días después, una entrevista que hicimos en mi balcón, como que digiriendo un poco lo que había pasado”, señaló Elsa y Elmar. “Con él tengo ya una relación de amistad superlarga, entonces supo cómo meterse al momento presente y no interrumpir ni irrumpir”. Para este fin de año la cantautora quiere un poco de contemplación tras un largo periodo de trabajo intenso. “Es un momento que, pues mi cuerpo, mi ser y mi mente están necesitando. Después de todos estos años, fueron tres años de trabajar, de pensar desde que me despertaba hasta que me dormía en ‘Palacio’. Entonces viene yo creo que ese periodo de depuración y de no quiero correr a un nuevo disco como se está haciendo hoy en día en la industria”, señaló. FUENTE: AP