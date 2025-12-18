americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Elsa y Elmar: “‘Palacio’ me enseñó a confiar, a tener fe”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La artista colombiana Elsa y Elmar termina un intenso 2025 con mucho agradecimiento por los logros de su álbum “Palacio”.

ARCHIVO - La cantautora colombiana Elsa y Elmar posa para una fotografía para promocionar su álbum Palacio, en la Ciudad de México, el lunes 9 de septiembre de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)
ARCHIVO - La cantautora colombiana Elsa y Elmar posa para una fotografía para promocionar su álbum "Palacio", en la Ciudad de México, el lunes 9 de septiembre de 2024. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) AP

“Este disco me enseñó a confiar, a tener fe, a confiar en el flujo de la vida”, dijo en entrevista por videollamada desde Colombia. “Este disco que fue un salto de fe por traer a la vida un proyecto y pidiéndole a Dios también los colaboradores correctos, las situaciones correctas”.

“Palacio” fue nominado al Latin Grammy como mejor álbum pop contemporáneo, lo que fue para Elsa y Elmar un logro como artista independiente y en una categoría muy competitiva.

“Sí, es un gol, porque siempre cuando empecé a promocionar ‘Palacio’ yo sabía que yo estaba dándole otra cara al pop”, señaló. “Yo hago pop espiritual porque digamos que para mí tiene una dimensión más allá de palabras vacías, pero pop, porque para mí también tiene esa capacidad de esa música que entra fácil y que entra fácil al corazón”.

Recientemente, Elsa y Elmar lanzó “Palacio de Lux” la versión de lujo de su álbum que incluye la canción “Un sol” con la argentina Lara91k que define como una mezcla de luz y oscuridad, así como con la artista andaluza María José Llergo en “Bachata mía”, un híbrido entre el flamenco y la bachata que aborda el tema de la migración.

“La hice creo que para que se sienta que el que la escuche se acuerde de su propia historia de migrar, de su propia historia de irse de su casa”, dijo sobre el tema de Llergo. “Y al final celebra mucho la comunidad, la comunidad de apoyo, la fiesta de tu comunidad de apoyo diciéndote ‘ve y haz lo que te dé la gana. Y si no te dan ganas, no hagas nada y descubre tu vida’”.

El álbum también incluye una versión nueva de la canción titular “Palacio” y está acompañado del documental “Palacio en el Palacio”, disponible en su canal de YouTube, en el que Elsa y Elmar retrata el proceso de preparación para su debut en el emblemático Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde se han presentado artistas como Madonna y Shakira.

“Este documental lo hizo Gonzalo San, quien también hizo todos los videos de ‘Palacio’… con una mirada muy, muy interna a cada ángulo de hacer este show de desde mi familia, estando allá acompañándome los ensayos o el show. Y unos días después, una entrevista que hicimos en mi balcón, como que digiriendo un poco lo que había pasado”, señaló Elsa y Elmar. “Con él tengo ya una relación de amistad superlarga, entonces supo cómo meterse al momento presente y no interrumpir ni irrumpir”.

Para este fin de año la cantautora quiere un poco de contemplación tras un largo periodo de trabajo intenso.

“Es un momento que, pues mi cuerpo, mi ser y mi mente están necesitando. Después de todos estos años, fueron tres años de trabajar, de pensar desde que me despertaba hasta que me dormía en ‘Palacio’. Entonces viene yo creo que ese periodo de depuración y de no quiero correr a un nuevo disco como se está haciendo hoy en día en la industria”, señaló.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter