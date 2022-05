Elon Musk anuncia que votará por el partido Republicano en las próximas elecciones

“Históricamente, he votado abrumadoramente por los demócratas ; no estoy seguro, es posible que nunca haya votado por un republicano, solo para ser claros”, continuó el director ejecutivo de SpaceX. “ Ahora, en esta elección, lo haré ”, anunció Musk.

El multimillonario no aclaró si se refería a las elecciones intermedias de noviembre, conocidas como ‘midterm’, o a las elecciones presidenciales de 2024, que enfrentarán, previsiblemente, a Donald Trump y al actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden , aunque esto último no está claro dada la edad del presidente estadounidense en noviembre de 2024 cumplirá 82 años.

A pesar de esta declaración de intenciones, Musk insistió en que no se inclina ni por los republicanos ni por los demócratas, y se autodefine como moderado. El empresario señaló que su compra de Twitter no sería “una toma de posesión de la derecha, como la gente de izquierda pueda temer”, sino más bien una “toma de posesión del ala moderada”.

Musk indicó que, con su adquisición de Twitter, “intentaría garantizar que las personas de todas las creencias políticas se sientan bienvenidas en una plaza digital”, donde puedan hablar libremente “sin temor a ser censurados o excluidos en la sombra”.

El empresario estadounidense destacó la importancia de la libertad de expresión, que se ejercita cuando “alguien que no te gusta está diciendo algo que no te gusta”. “Ahí es cuando realmente importa”, dijo.

“Quiero decir, a mí los medios de comunicación me destrozan continuamente”, dijo Musk. “Está bien. No me importa, bien. Hazlo el doble, no podría importarme menos”, añadió. “Pero esto indica un hecho: aunque tengo muchos recursos, en realidad no tengo la capacidad de evitar que los medios me destrocen, y eso es algo bueno”, afirmó el hombre más rico del planeta.

El viernes pasado, Elon Musk decidió suspender temporalmente la compra de Twitter, que pactó a finales del pasado mes de abril por unos 44.000 millones de dólares 42.156 millones de euros, según comunicó el propio Musk. “Acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios”, indicó a través de la red social.

Fuente: