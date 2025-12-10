americateve

Elon Musk dice que DOGE fue solo "algo exitoso" y que no lo haría de nuevo

El multimillonario Elon Musk afirmó que sus esfuerzos al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental fueron solo "algo exitosos" y que no lo volvería a hacer.

Elon Musk en un evento en el Centro Kennedy en Washington el 19 de noviembre del 2025. . (AP foto/Evan Vucci)
“Fuimos un poco exitosos. Fuimos algo exitosos”, declaró Musk en una entrevista amistosa con su asistente e influencer conservadora Katie Miller.

El CEO de Tesla y SpaceX, quien también es dueño de la plataforma de redes sociales X, defendió en términos generales la improvisada agencia del presidente Donald Trump, bajo la cual miles de empleados públicos perdieron sus empleos.

Musk se retiró de la agencia en la primavera antes de que cerrara oficialmente el mes pasado. Sin embargo, Musk lamentó lo difícil que es reformar rápidamente el gobierno federal y reconoció cuánto sufrieron sus negocios debido a su trabajo en DOGE y su falta de popularidad.

Cuando Miller presionó a Musk sobre si lo haría todo de nuevo, él respondió: “No lo creo. ... En lugar de hacer DOGE, básicamente, habría construido ... trabajado en mis empresas”.

Casi en tono apesadumbrado, Musk agregó: “No habrían estado quemando los autos" —una referencia a las protestas de los consumidores contra Tesla.

Aun así, las cosas ciertamente han mejorado para Musk desde su salida de la administración de Trump. Los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación que podría convertir a Musk en el primer billonario del mundo.

Musk estaba hablando como invitado en el “Podcast de Katie Miller”, que Miller, quien está casada con el asesor de Trump Stephen Miller, lanzó después de dejar el empleo gubernamental para trabajar con Musk en el sector privado. Los dos se sentaron en sillas frente a frente para una conversación que duró más de 50 minutos y abarcó temas desde DOGE hasta las opiniones de Musk sobre la IA, las redes sociales, las teorías de conspiración y la moda.

Miller no presionó a Musk sobre el funcionamiento interno de DOGE y la controvertida manera en que se apoderó de agencias federales y sistemas de datos.

Musk atribuyó a la agencia el haber ahorrado hasta 200.000 millones de dólares anuales en “pagos zombis” que, según él, se pueden evitar con mejores sistemas automatizados y codificación para los pagos federales. Pero esa cifra se ve empequeñecida por las ambiciosas promesas de Musk de que una comisión de eficiencia podría realizar ahorros de billones de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

