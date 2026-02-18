ELN señala a Petro de tergiversar propuesta para crear comisión que investigue nexos con el narco

Compartir en:









“Si fuese bien intencionada la respuesta de Petro tendríamos que saludarla, pero no es así, de entrada, tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”, indicó en un comunicado la guerrilla activa más antigua del país.

El fin de semana Petro —el primer presidente de izquierda en Colombia— dijo que aceptaría la propuesta que ha hecho el ELN por años para que, mediante una comisión, se verifique si tiene o no vínculos con el narcotráfico. La guerrilla ha negado sucesivamente estar involucrada, pese a que las autoridades realizan operativos antinarcóticos en su contra.

Petro, quien perteneció a una extinta guerrilla en su juventud, afirmó que dicha verificación debe ser “científica e independiente de los gobiernos” y debe entregar sus conclusiones a las Naciones Unidas.

Sin embargo, el ELN no consideró viable la propuesta de Petro, en quien dijo no confiar luego de que a inicios de mes recibiera en sus filas en el Catatumbo, fronterizo con Venezuela, a un emisario del gobierno para hablar de paz y al siguiente día fuera bombardeada por el ejército en esa misma área.

La guerrilla, alzada en armas desde 1964 bajo la influencia de la revolución cubana, aseguró que la comisión que verifique los posibles nexos con el narcotráfico debería hacerse en el marco de un “acuerdo nacional”, un mecanismo que reuniría a múltiples sectores de la sociedad en busca de erradicar problemas estructurales del país como la pobreza.

El diálogo entre el gobierno de Petro y el ELN para avanzar hacia la paz se suspendió hace un año luego de que la guerrilla atacara un bando enemigo en Catatumbo, causando daño a la población civil.

La presión sobre el ELN, que también actúa en Venezuela en medio de una frontera porosa, ha aumentado desde que comenzó el año, cuando Estados Unidos capturó al expresidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. Tras una reciente reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y Petro, Colombia anunció que atacaría a los grandes cabecillas de las estructuras ilegales como el ELN. FUENTE: AP