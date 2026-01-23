americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

ELN dice hallar restos de sacerdote Camilo Torres. Autoridades en Colombia no confirman su veracidad

BOGOTÁ (AP) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional avivó el viernes un viejo misterio sobre los restos del sacerdote guerrillero Camilo Torres, quien murió en su primer combate hace seis décadas, convirtiéndose en un símbolo de la insurgencia que actualmente es la mayor guerrilla activa del país.

“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, indicó la guerrilla en un comunicado, sin mostrar pruebas ni detallar cómo fueron verificados los restos o dónde están.

El ELN indicó que espera que los restos sean “respetados” y depositados en la Universidad Nacional de Colombia, con sede principal en Bogotá, donde fue capellán y fundador de la Facultad de Sociología.

Sin embargo, horas después el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un comunicado diciendo que si bien realizan análisis forenses de diferentes muestras óseas para establecer si alguna corresponde a Torres, no lo ha identificado ni “tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”.

La búsqueda y el hallazgo de los restos de Torres ha sido un histórico reclamo del ELN a los gobiernos de turno, porque ven su rescate como un acto simbólico y una reafirmación de su ideología marxista-leninista con influencia de la teología de la liberación, la opción sacerdotal por los pobres.

“La oligarquía y su Estado, conocedores del poder subversivo de Camilo, secuestraron su cuerpo; pero su testimonio, su obra política, su propuesta programática y su compromiso hasta las últimas consecuencias siguieron andando por montes y ciudades, en miles de mujeres y hombres”, señaló la guerrilla.

Recientemente, el máximo cabecilla del ELN, alias “Antonio García”, ha promovido la idea de lograr un “acuerdo” que involucre a toda la sociedad colombiana, para que el país “cambie” estructuralmente, tratando de poner el tema en el debate electoral ahora que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo, respectivamente.

Petro ha dicho que tiene en el palacio presidencial la sotana de Torres y ha ofrecido entregarla al ELN como una muestra de paz, mientras que los ha instado a volver a practicar las enseñanzas del sacerdote de “amor eficaz”, que unía los principios políticos surgidos de la revolución cubana con la teología de la liberación, al considerar que las han olvidado degradando en el largo conflicto armado y la insidencia del narcotráfico.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter