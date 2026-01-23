ELN dice hallar restos de sacerdote Camilo Torres. Autoridades en Colombia no confirman su veracidad

Compartir en:









“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad”, indicó la guerrilla en un comunicado, sin mostrar pruebas ni detallar cómo fueron verificados los restos o dónde están.

El ELN indicó que espera que los restos sean “respetados” y depositados en la Universidad Nacional de Colombia, con sede principal en Bogotá, donde fue capellán y fundador de la Facultad de Sociología.

Sin embargo, horas después el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un comunicado diciendo que si bien realizan análisis forenses de diferentes muestras óseas para establecer si alguna corresponde a Torres, no lo ha identificado ni “tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”.

La búsqueda y el hallazgo de los restos de Torres ha sido un histórico reclamo del ELN a los gobiernos de turno, porque ven su rescate como un acto simbólico y una reafirmación de su ideología marxista-leninista con influencia de la teología de la liberación, la opción sacerdotal por los pobres.

“La oligarquía y su Estado, conocedores del poder subversivo de Camilo, secuestraron su cuerpo; pero su testimonio, su obra política, su propuesta programática y su compromiso hasta las últimas consecuencias siguieron andando por montes y ciudades, en miles de mujeres y hombres”, señaló la guerrilla.

Los diálogos de paz entre el ELN, alzado en armas desde 1964, y el gobierno de Gustavo Petro fueron suspendidos desde hace un año, luego de una incursión violenta de la guerrilla en el noreste del país contra un bando enemigo que dejó un centenar de muertos y miles de desplazados.

Recientemente, el máximo cabecilla del ELN, alias “Antonio García”, ha promovido la idea de lograr un “acuerdo” que involucre a toda la sociedad colombiana, para que el país “cambie” estructuralmente, tratando de poner el tema en el debate electoral ahora que se acercan las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo, respectivamente. Petro ha dicho que tiene en el palacio presidencial la sotana de Torres y ha ofrecido entregarla al ELN como una muestra de paz, mientras que los ha instado a volver a practicar las enseñanzas del sacerdote de “amor eficaz”, que unía los principios políticos surgidos de la revolución cubana con la teología de la liberación, al considerar que las han olvidado degradando en el largo conflicto armado y la insidencia del narcotráfico. FUENTE: AP