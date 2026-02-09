americateve

Elevan controles en Estado de México y llaman a usar cubrebocas en escuelas por avance del sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Estado de México, vecino a la capital mexicana y el más poblado del país, anunció el lunes el reforzamiento de los filtros sanitarios en las escuelas y recomendó usar cubrebocas ante el avance de los contagios de sarampión en México que ya superan los 2.000 casos.

Carteles anuncian la vacuna contra el sarampión en el Parque Chapultepec de la Ciudad de México, el domingo 8 de febrero de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)
A pocos días de que las autoridades del estado occidental de Jalisco —donde se concentra el epicentro de la enfermedad-– extremaran los controles sanitarios e impusieran el uso obligatorio del cubrebocas en las escuelas de su capital, Guadalajara, el estado de México decidió sumarse a esa línea.

El gobierno estatal anunció, a través de la Secretaría de Salud, el reforzamiento de los filtros sanitarios en las escuelas del Estado de México desde el lunes para prevenir los contagios.

Los controles incluyen la promoción de la vacunación y la toma diaria de temperatura, y se recomienda el uso de cubrebocas en espacios cerrados, la capacitación del personal escolar y el monitoreo y reporte de casos sospechosos, señala un comunicado que se difundió el lunes.

De acuerdo con el gobierno federal, hasta el 6 de febrero se habían acumulado en el país 2.143 contagios y 5.972 casos sospechosos. A la cabeza se mantiene Jalisco 1.245 contagios y 2.370 casos sospechosos. Le siguen el estado sureño de Chiapas y la Ciudad de México con 238 y 166 contagios, respectivamente.

Desde 2025 comenzaron a reportarse los casos de sarampión en México, en particular en el estado fronterizo de Chihuahua, donde se registró un pico de la enfermedad que ya fue controlado. Las autoridades federales han reconocido que el sarampión se ha expandido a los 32 estados del país.

En el caso del Estado de México la situación se mantiene “controlada” y los contagios son “leves”, afirmó el lunes la secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera. A pesar de ser el más poblado del país (con 17 millones de habitantes), el Estado de México apenas acumula 40 casos confirmados, de acuerdo con cifras del gobierno federal.

La capital mexicana en alerta

En la Ciudad de México desde el domingo se activó un plan masivo de vacunación para contener el avance de los casos, según afirmó su alcaldesa Clara Brugada.

El plan contempla la apertura de 300 centros de salud y de 150 módulos de vacunación en el transporte público y zonas de alta afluencia como los mercados públicos, el parque de Chapultepec y la principal plaza de la capital.

Brugada detalló que hasta el pasado viernes en la Ciudad de México había 166 casos confirmados de sarampión, de los cuales 86 corresponden a menores de edad.

La expansión de los casos en México y otros países de la región, como Canadá y Estados Unidos, llevó la semana pasada a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a declarar un alerta epidemiológica.

Esta situación se da a escasos cuatro meses del arranque de la Copa del Mundo en la que México, Canadá y Estados Unidos compartirán las 16 sedes del torneo, lo que ha generado preocupación entre especialistas que temen que durante la justa mundialista, que atraerá millones de turistas a esos países, se puedan multiplicar los casos de sarampión. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán las sedes mexicanas del Mundial.

En noviembre Canadá perdió el estatus de país libre de sarampión y Estados Unidos y México enfrentan el riesgo de correr la misma suerte. La OPS tiene previsto realizar en abril una revisión de la situación de México para determinar si le retira o no la certificación de país libre de sarampión.

El sarampión se propaga fácilmente a través de gotitas respiratorias que se liberan al toser, estornudar o hablar, pudiendo permanecer activas en el aire y superficies por horas. El virus ocasiona sarpullidos en la piel, fiebre, tos, ojos inflamados y dolor de garganta.

FUENTE: AP

