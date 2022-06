Elenco de "The Summer I Turned Pretty" forma fuerte vínculo

Ambas se mudaron a Wilmington, Carolina del Norte, para el rodaje de la primera temporada. Era el primer trabajo como actriz para Tung y el primero para Han como showrunner, un título que comparte con la cocreadora Gabrielle Stanton. Han escribió el libro en el que se basa la serie, titulado en español “El verano en que me enamoré”, y también es autora de la trilogía “To All the Boys” ("A todos los chicos de los que me enamoré"), que fue adaptada a películas por Netflix.