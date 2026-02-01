Electores de un distrito en Colorado se muestran divididos en torno a medidas migratorias de Trump

Un manifestante sostiene una bandera estadounidense mientras saluda a los automovilistas desde un paso elevado en la carretera Interestatal 25, el sábado 28 de enero de 2026, en Northglenn, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Pero Niedermeier, de 35 años, se ha desilusionado cada vez más con Trump. Nunca tanto como en semanas recientes, cuando agentes federales de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante la represión aplicada por el mandatario en Minneapolis .

“Al principio atrapaban a delincuentes, pero ahora sacan a la gente de los procedimientos migratorios, en busca de la más mínima infracción de tránsito” para deportar a alguien, señaló Niedermeier. Dijo que está horrorizada porque el enfoque del gobierno no es cristiano.

“No debería ser cuestión de vida o muerte”, expresó. “No somos un país del Tercer Mundo. ¿Qué demonios está pasando?”.

La campaña migratoria de Trump en Minnesota, y las muertes de Renee Good y Alex Pretti, han resonado en las granjas, los equipos de perforación petrolera y de gas, y los centros comerciales del 8vo Distrito Legislativo de Colorado, un escaño en disputa que se extiende al noreste desde Denver. La agitación en Minnesota, que ya lleva un mes, ha reforzado las opiniones políticas de algunos en el distrito de la Cámara de Representantes federal, y provocado que otros reconsideren las suyas.

“Debería moderarse en el tema de la inmigración”, dijo Edgar Cautle, un trabajador petrolero mexicano-estadounidense de 30 años que se declaró partidario de Trump, pero a quien preocupan cada vez más las imágenes de agentes de inmigración que detienen a niños y separan familias . “Está haciendo que la gente no lo quiera”.

Si estas opiniones se mantienen hasta el otoño, ello podría poner en riesgo a los republicanos de la Cámara de Representantes que ganaron sus escaños por un estrecho margen, y poner en peligro el control total del Partido Republicano sobre el poder político en Washington.

Incluso un pequeño cambio es significativo en el 8vo Distrito, donde el republicano Gabe Evans fue elegido al Congreso en 2024 por una diferencia de 2.449 votos, de los más de 333.000 emitidos. Su escaño es uno de los principales objetivos de los demócratas en su intento por recuperar la Cámara de Representantes en noviembre.

Evans es un expolicía cuya madre es mexicano-estadounidense. Ha instado al gobierno a centrarse en deportar a delincuentes en lugar de a personas que se encuentran en el país sin autorización pero que, fuera de eso, cumplen con la ley. Según dice Evans, enfocarse en “criminales, no en abuelas”.

En una entrevista, Evans dijo estar preocupado por la afirmación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de que puede registrar viviendas con sólo una orden administrativa, en lugar de una firmada por un juez. Indicó que espera con interés interrogar a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) durante una próxima audiencia en la Cámara de Representantes.

No obstante, Evans culpó a los demócratas por el impasse en Minneapolis y la impresión generalizada de que el ICE está fuera de control.

“Un bando quiere avivar el fuego y ser ambiguo en este terreno porque lo que quiere es un tema de campaña para noviembre”, opinó.

Señaló que el ICE ha actuado con cautela en su distrito, con operaciones muy específicas dirigidas a los delincuentes en lugar de a las industrias locales que dependen de los trabajadores inmigrantes.

“Tenemos grandes plantas empacadoras de carne, tenemos grandes lecherías, tenemos lugares donde, si el propósito del ICE fuera cumplir con una cuota, se vería al ICE dirigirse hacia ellos”, manifestó Evans.

Votantes en conflicto por el enfoque migratorio

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes en el distrito de Evans son hispanos. En más de dos docenas de entrevistas en el distrito, todos los electores que se identificaron como hispanos dijeron sentirse ofendidos por la ofensiva migratoria de Trump. Muchos —todos ciudadanos estadounidenses— temían por su propia seguridad.

“No sé si, sólo por mi apellido o mi apariencia, podrían ir tras de mí”, expresó Jennifer Hernandez, de 30 años, al entrar en un Walmart en la ciudad de Brighton.

Muchos otros votantes respaldaban la operación de Minnesota, incluso después de las muertes de Good y Pretti a balazos.

“Tienen que resolver (el problema) de los inmigrantes, sin duda”, enfatizó Herb Smith, un instalador de generadores de 61 años, quien sufragó por Trump.

Smith, que es negro, dijo que alguna vez vivió en Minneapolis y se fue debido a los inmigrantes somalíes que han desatado la ira del mandatario: “Trump tiene razón. Esa gente está envenenando a nuestra gente”.

Dominic Morrison, un técnico de telecomunicaciones de 39 años, manifestó que no le gusta ver que las personas pierdan su vida, pero cree que es necesario hacer respetar las leyes de inmigración.

“Sé que todo el mundo quiere una vida mejor y una mejor situación, pero si yo fuera a otro lugar sin permiso, no lo verían con buenos ojos”, agregó Morrison.

La discriminación racial ha llevado a algunos a “actuar con mucha cautela”

Los demócratas del distrito indicaron que están indignados por el incremento en las redadas migratorias, y culpan de ello a Evans y a Trump.

“Él (Evans) no ha dicho nada en contra”, señaló Jim Getman, un técnico electricista jubilado que laboró como voluntario para los demócratas en 2024. “Siempre ha apoyado a Trump en todo lo que hace”.

Joe Hernandez, de 27 años, presta mucha menos atención a la política. Pero el operador de montacargas y sus familiares —todos ciudadanos o residentes legales— temen ser detenidos por agentes de inmigración que discriminan a las personas con base en su raza.

“Actuamos con mucha cautela”, indicó Hernandez mientras llenaba una jarra de agua en un grifo frente a un supermercado mexicano en Commerce City, una ciudad con una gran población inmigrante en el extremo sur del 8vo Distrito.

Hernandez añadió que la situación ha empeorado tanto que él y sus cuatro hermanos, todos ciudadanos nacidos en Estados Unidos, han pensado en mudarse por su seguridad a una propiedad que su familia posee en México. Él no votó en 2024 y nunca ha acudido a sufragar, al igual que muchos de sus conocidos.

Tiene la intención de cambiar eso este año y cree que no es el único.

“Cada vez más gente piensa: ‘Oh... tenemos que votar’”, refirió.

FUENTE: AP