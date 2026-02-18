americateve

Elaboran ingenioso plan para salvar a rinoceronte enfermo en África

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Expertos elaboraron un ingenioso plan para poder salvar a un rinoceronte enfermo que estaba por perder la vista en África: Encerrarlo en un pasillo estrecho, acostumbrarlo al contacto humano para ponerle gotas en los ojos.

Foto de agosto del 2025 entregada por el Palm Beach Zoo & Conservation Society, que muestra a Daniel Terblanche dándole medicina a un rinoceronte en su ojo infectado, en Imvelo Safari Lodges, en Bulawayo, Zimbabue. (John Towey/Palm Beach Zoo & Conservation Society via AP) AP

Especialistas en comportamiento animal que colaboran con la Palm Beach Zoo & Conservation Society en Florida viajaron a África en agosto, para ayudar a un rinoceronte blanco en peligro de extinción con una infección ocular parasitaria que ponía en riesgo su vida.

Daniel Terblanche, gerente de seguridad de Imvelo Safari Lodges, afirmó que a nadie en Zimbabue se le habría ocurrido el plan.

“Créame, no se nos ocurrió; para nosotros era una idea completamente ridícula”, comentó Terblanche. “Pero sin intentar todas las cosas que podíamos para corregir esa situación, creo que habríamos estado en problemas”.

A las afueras del Parque Nacional Hwange, en Zimbabue, la Iniciativa Comunitaria de Conservación de Rinocerontes, con apoyo de Imvelo Safari Lodges, involucra a comunidades locales para reintroducir por primera vez en la historia del país rinocerontes blancos del sur en tierras comunales.

La directora ejecutiva y presidenta del Palm Beach Zoo, Margo McKnight, visitaba la zona el año pasado cuando el director general de Imvelo Safari Lodges, Mark Butcher, le contó que un susto de salud de un rinoceronte macho llamado Thuza podría poner en peligro el futuro del programa.

“Este rinoceronte tenía los ojos sangrando. Se los estaba frotando”, relató Butcher. “Y yo veía la posibilidad de que fuera a perder la vista. Y esto es un proyecto piloto que tiene una visión fantástica para el futuro de la conservación en toda África”.

Thad y Angi Lacinak, fundadores de Precision Behavior, viajaron a Zimbabue para trabajar con los exploradores antipiratería. Elaboraron un plan basado en lecciones aprendidas en el Palm Beach Zoo, donde se enseña a los animales a participar voluntariamente en su propio cuidado.

“Con tan pocos animales en este lugar de África, era esencial que los salváramos a todos”, manifestó Angi Lacinak. “Así que cuando llamaron y dijeron: ‘Thuza va a perder el ojo’, un rinoceronte ciego es un rinoceronte muerto. Así que, costara lo que costara, íbamos a ir allá e intentarlo”.

La idea era atraer a Thuza a un espacio reducido con sus alimentos favoritos y luego desensibilizarlo al contacto humano y a que le rociaran agua en la cara.

“En aproximadamente una semana, en realidad ya le estábamos poniendo las gotas de manera estratégica en los ojos mientras él se quedaba quieto”, explicó Lacinak. “Y al final de dos semanas, habíamos transferido ese conjunto de habilidades no solo a Daniel, que estaba a cargo de dirigir a sus guardias, sino también a los guardias”.

El estado de conservación de los rinocerontes blancos del sur figura como “casi amenazado”, con unos 16.000 animales viviendo en estado salvaje. La caza furtiva y la pérdida de hábitat siguen siendo fuentes importantes de peligro. Así que, aunque Thuza y otros rinocerontes continúan enfrentando desafíos en la naturaleza, al menos los ojos del animal han sido protegidos.

“De manera constante le están poniendo los medicamentos en los ojos todos los días”, señaló Lacinak. “Y ahora los rinocerontes están prosperando, y se sienten realmente seguros de que esto resolvió su problema”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

