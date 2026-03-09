americateve

El zurdo de los Bravos Joey Wentz se perderá 2026 tras romperse el ligamento cruzado anterior

NORTH PORT, Florida, EE.UU. (AP) — Un paso torpe le costó al lanzador zurdo de los Bravos de Atlanta Joey Wentz la temporada 2026.

Joey Wentz, lanzador de los Bravos de Atlanta, trabaja en la loma frente a los Tigres de Detroit en la cuarta entrada de un partido en los campamentos de primavera, el lunes 2 de marzo de 2026, en Lakeland, Florida. (AP Foto/John Raoux)
El equipo informó el lunes que Wentz se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha mientras cubría la primera base contra los Rays de Tampa Bay el domingo. Al principio había esperanza de que Wentz hubiera evitado una lesión grave, pero pruebas adicionales revelaron la rotura del ligamento.

La lesión es el más reciente contratiempo para una rotación abridora de Atlanta que ya vio a Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep ser incluidos en la lista de lesionados de 60 días tras someterse a cirugías de codo para limpiar “cuerpos sueltos” en sus codos de lanzar esta primavera.

Wentz, de 28 años y con recorrido por varios equipos, debía estar en la pelea por un puesto en la rotación. La temporada pasada registró marca de 5-7 con efectividad de 5,60 para tres equipos, incluida una foja de 3-6 con efectividad de 4,92 en 14 apariciones con los Bravos (13 como abridor).

Wentz entró al juego del domingo como relevista en la quinta entrada y tenía dos outs con un corredor en tercera cuando Taylor Walls, de Tampa Bay, tocó la bola. Wentz fue a cubrir la primera, pisó con cautela la almohadilla y chocó con Walls.

___

FUENTE: AP

