El zurdo Chris Sale y los Bravos de Atlanta acuerdan contrato por 27 millones para 2027

ATLANTA (AP) — El zurdo Chris Sale y los Bravos de Atlanta acordaron el martes un contrato que añade 27 millones de dólares para la temporada 2027.

Chris Sale de los Bravos de Atlanta lanza contra los Mellizos de Minnesota en un juego de pretemporada, el domingo 22 de febrero de 2026, en North Port, Florida. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Sale, de 36 años y quien ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 2024 en su primera temporada con Atlanta, aceptó un acuerdo que incluye una opción del equipo por 30 millones de dólares para 2028.

Atlanta adquirió a Sale procedente de Boston en diciembre de 2023 y el pitcher aceptó un contrato reestructurado de 38 millones de dólares por dos años que incluía una opción del club por 18 millones de dólares para 2026. Los Braves ejercieron la opción en noviembre.

Sale tiene marca de 25-8 con efectividad de 2,46 en 49 aperturas y una aparición como relevista con los Bravos. Fue seleccionado dos veces al Juego de Estrellas, con lo que elevó su total a nueve.

Tiene marca de 145-88 con efectividad de 3.01 en 15 temporadas en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago (2010-16), Boston (2017-23) y Atlanta, y ha ponchado a 2.579 en 2.084 entradas. Sus 11,1 ponches por cada nueve entradas son la mayor cifra entre los lanzadores con 1.500 o más innings.

Sale ha brillado con los Bravos después de haber pasado nueve veces por las listas de lesionados y de incapacitados con los Medias Rojas, en su mayoría por dolencias en el hombro y el codo. Se sometió a una cirugía Tommy John el 30 de marzo de 2020 y regresó a un montículo de Grandes Ligas el 14 de agosto de 2021.

