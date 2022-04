Joven reguetonero cubano 'El Yeye' se suicida en La Habana

Embed

Cabe destacar que, en la última publicación compartida por el reguetonero en Facebook, se le puede ver en una calle capitalina junto al texto: “A todo lo negativo, dale columpio”.

En 2018, el cantante residente en el municipio Cerro, se dio a conocer con el tema ‘Si mañana te vas’, junto a El Negrito y las Divas de la Melodía. Por ello, decenas de sus amigos y seguidores en redes sociales han utilizado el título de esta canción a modo de despedida.

Un año después, colaboró con otros exponentes del género urbano, como Harryson y el Kokito, en el tema ‘Ya son 15’. Además, con El Kokito y El Negrito en ‘Mal tipo’.

“Hoy se fue mi niño lindo, mi ahijado bello de este mundo. Que Diosito te cuide siempre, nunca te voy a olvidar. Un pedazo de mí se me ha ido al cielo. Por favor descansa en paz, siempre te voy a recordar como lo que eras mi niño, un peleador y luchador, te quiere siempre tu familia. Hoy es un día muy triste, muy doloroso para mí”, lamentó la madrina de El Yeye en su perfil de Facebook al compartir imágenes del joven.

“EPD, no me cabe en mi mente eso. Me cuesta mucho creerlo, prohibido olvidarte. Siempre estarás en los corazones de las personas que te quieren”; “EPD, que la bendición de Olofin siempre te alcance campeón”; “Que triste, que en paz descanse mi hermana, que Diosito lo tenga en su Santa gloria”; “Hermoso niño se fue. EPD, condolencias para toda la familia y amigos”; “EPD mi hermanito, bendiciones donde estés, que sé que estás en un lugar cerquita de Dios. Mis condolencias a tu familia y a tu mami”, fueron algunos de los muchos mensajes que enviaron sus amigos y personas cercanas a la familia.

Embed

Fuente: periodicocubano.com