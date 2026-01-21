americateve

El Washington Post solicita orden judicial para recuperar dispositivos incautados a reportera

WASHINGTON (AP) — El Washington Post solicitó el miércoles a un tribunal federal una orden que exija que las autoridades federales devuelvan los dispositivos electrónicos que incautaron en la casa de una reportera del diario en Virginia la semana pasada.

Una persona entra al edificio donde están las oficinas del periódico Washington Post, en Washington, el 21 de junio del 2024. (AP foto/Alex Brandon)
El diario argumentó que los registros e incautaciones del gobierno federal violaron los derechos de libertad de expresión de la reportera Hannah Natanson y las salvaguardias legales para los periodistas, establecidas en la Primera Enmienda.

Agentes federales incautaron dos teléfonos, dos computadoras portátiles, una grabadora, un disco duro portátil y un reloj inteligente Garmin cuando registraron la casa de Natanson el miércoles pasado, como parte de una investigación sobre un contratista del Pentágono acusado de manejar ilegalmente información clasificada, informó el Post.

“El escandaloso decomiso de los materiales confidenciales de recopilación de noticias de nuestra reportera promueve la autocensura de la libertad de expresión, paraliza la labor periodística e inflige un daño irreparable cada día que el gobierno mantiene sus manos sobre estos materiales”, dijo el Post en un comunicado.

El material incautado abarca años de reportajes de Natanson en cientos de historias, incluidas comunicaciones con fuentes confidenciales, indicó el Post. El diario solicitó a un tribunal federal de Virginia que ordene la devolución inmediata de todos los materiales incautados y que prohíba al gobierno usar cualquiera de ellos.

“Cualquier cosa menos que eso autorizaría futuras redadas en salas de redacción y normalizaría la censura mediante órdenes de registro”, se indica en la presentación judicial del Post.

Un juez auxiliar de Alexandria, Virginia, programó una audiencia para el 6 de febrero en relación con las solicitudes del periódico. Mientras tanto, el impartidor de justicia prohibió temporalmente que el gobierno revise cualquiera de los materiales incautados.

El contratista del Pentágono, Aurelio Luis Pérez-Lugones, fue arrestado a principios de este mes bajo el cargo de remoción y retención no autorizada de documentos clasificados. En una orden judicial se indica que el registro de la casa de Natanson se relaciona con la investigación de Pérez-Lugones, informó el Post.

Natanson ha cubierto la transformación del gobierno federal por parte del presidente republicano Donald Trump. El Post publicó recientemente un artículo en el que describía cómo había obtenido cientos de nuevas fuentes del personal federal, lo que llevó a un colega a llamarla “la susurradora del gobierno federal”.

La secretaria de Justicia Pam Bondi dijo que el registro se realizó a petición del Departamento de Defensa y que la periodista “obtenía y divulgaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.

Pérez-Lugones, un veterano de la Marina de Estados Unidos que reside en Laurel, Maryland, no ha sido acusado en documentos judiciales de compartir información clasificada ni de filtración.

El Departamento de Justicia tiene directrices internas que rigen su respuesta a las filtraciones de los medios de comunicación. En abril, Bondi emitió nuevas directrices que restauran la autoridad de los fiscales para usar citaciones, órdenes judiciales y órdenes de registro para buscar a funcionarios del gobierno que hagan “divulgaciones no autorizadas” a periodistas.

Las nuevas directrices rescindieron una política de la administración del presidente demócrata Joe Biden que protegía a los periodistas de que sus registros telefónicos fueran incautados en secreto durante investigaciones de filtraciones.

El presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, Bruce Brown, dijo que el registro sin precedentes de la casa de la reportera “pone en peligro el periodismo de interés público y tendrá repercusiones mucho más allá de este caso específico”.

“Es fundamental que el tribunal impida que gobierno registre este material hasta que pueda abordar la profunda amenaza a la Primera Enmienda que plantea la redada”, dijo Brown el miércoles en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

