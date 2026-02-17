americateve

El viaje olímpico del snowboarder brasileño Pat Burgener va de las montañas a la música

MILÁN (AP) — El snowboarder brasileño Pat Burgener se siente pleno cuando combina su amor por el halfpipe con su pasión por la música.

El snowboarder brasileño Pat Burgener ofrece un concierto en la Casa Brasil durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, el martes 17 de febrero de 2026 (AP Foto/Stefanie Dazio)
El deportista de 31 años compitió por Suiza, donde nació y se crio, en los Juegos de Pyeongchang 2018, así como en Beijing 2022. Su madre nació en Líbano, pero creció en Brasil, y Burgener ha querido unirse al equipo del país sudamericano desde 2000, cuando éste fue sede del Mundial de Clubes, a cuya final llegaron nada menos que Corinthians y Vasco da Gama.

Burgener actuó el martes para la Casa Brasil en Milán, un punto de encuentro dispuesto por su comité olímpico. Unas 50 personas bailaron y aplaudieron al compás mientras él hacía malabares con una guitarra en las manos, una armónica en la boca y pedales de batería con los pies descalzos.

Sobre el escenario, entre los aplausos del público, Burgener dijo: “este año me enamoré de Brasil y eso me hizo hacer locuras”.

Animado por sus padres desde que tenía 5 años, sabe tocar el piano, la guitarra, el ukelele, la armónica, la trompeta, la flauta y el cavaquinho de cuatro cuerdas. Más tarde le diagnosticaron TDAH y comentó que la música le ayudó a concentrarse.

“Me di cuenta de que una gran parte de la sociedad no quiere que hagas demasiadas cosas porque estamos como enfocados en intentar hacer una sola muy bien, lo cual a algunas personas les funciona", dijo Burgener a The Associated Press antes del espectáculo del martes. "Pero para mí, es lo que necesito. Lo sentí. Era como un equilibrio de vida entre el snowboard y la música”.

Desde que actuó por primera vez a los 18 años con su hermano, supo que sería músico. Ha grabado decenas de canciones, y su primer sencillo en portugués se lanzó justo cuando comenzaron los Juegos.

Divide su tiempo entre las giras de abril a diciembre —por lo general, alrededor de 80 conciertos— y luego cambia a la temporada de snowboard.

El debut de Burgener con el equipo brasileño este año coincidió con el del esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen, cuya medalla de oro el sábado le dio a Latinoamérica la primera medalla en su historia en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Pinheiro Braathen compitió por Noruega hasta 2023; cambió a Brasil la temporada pasada y comenzó a utilizar en las competiciones el apellido de su madre.

Para Burgener, su resultado no estuvo a la altura del de su compañero. Su recorrido olímpico terminó en Livigno, Italia, el 11 de febrero. Su 14º puesto en la prueba clasificatoria del halfpipe masculino significó que no pudo avanzar a la final.

Aun así, sabe que transformará la experiencia en música.

“Es como esa sensación de decir ‘¡guau, he trabajado tan duro para esto y ahora se acabó!’. Y hay muchas emociones mezcladas, ¿sabes? Felicidad, tristeza", relató. "Y yo siempre lo llamo la depresión posolímpica, porque esta es la realidad. Si ganas, si pierdes, te golpea bastante fuerte. Y me entusiasma este momento para escribir canciones”.

Burgener está lejos de ser el único atleta que conecta el deporte con el sonido.

Ver a deportistas relajándose y moviéndose al ritmo con enormes audífonos antes de competir se ha vuelto algo común en muchos deportes, desde el baloncesto hasta el fútbol e incluso la natación. Pero mantener la fiesta en marcha una vez que empieza la acción es otra cosa.

Varios esquiadores de estilo libre y snowboarders llevaron música a Livigno, la sede de los deportes de acción de los Juegos Olímpicos de Invierno. Para algunos esquiadores como Evan McEachran, unos auriculares conectados a un teléfono inteligente son tan indispensables como los esquíes, los bastones y el casco.

El canadiense hizo que el rap hardcore sonara dentro de su casco protector durante la sesión clasificatoria del domingo para la final masculina de big air.

“Si siento que estoy un poco bajo de energía, pongo música de tempo alto", refirió McEachran. "Eso me enciende y me da un pequeño impulso”.

El periodista de The Associated Press Joe Wilson en Livigno, Italia, contribuyó con este reportaje.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

