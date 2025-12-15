americateve

El Vaticano presenta el Nacimiento y enciende el árbol de Navidad en la Plaza de San Pedro

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Vaticano develó su pesebre el lunes y encendió el árbol de Navidad de 25 metros (82 pies) que se alza sobre él en la Plaza de San Pedro, lo cual fue acompañado por una banda, un coro y bailarines con trajes tradicionales de la provincia más septentrional de Italia, el Tirol del Sur.

Un abeto del valle de Ultimo, en el Tirol del Sur, Italia, se ilumina como árbol de Navidad junto con un Nacimiento, el lunes 15 de diciembre de 2025, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
Un abeto del valle de Ultimo, en el Tirol del Sur, Italia, se ilumina como árbol de Navidad junto con un Nacimiento, el lunes 15 de diciembre de 2025, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino) AP

El abeto proviene de la provincia autónoma italiana de mayoría germanoparlante, en la frontera con Austria, mientras que el Nacimiento de tamaño real fue diseñado por la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno en la provincia sureña de Campania, con elementos arquitectónicos de la región.

La vicegobernadora del Tirol del Sur, Rosmarie Pamer, subrayó que tres grupos lingüísticos conviven pacíficamente en el Tirol del Sur: italiano, alemán y ladino.

"Esto no debe darse por sentado, sino que es un gran regalo y una gran fortuna", expresó.

La inauguración de la escena de la Natividad y el encendido del árbol forman parte de los eventos de la temporada navideña, que también incluirán la misa de Nochebuena y el tradicional discurso Urbi et Orbi —"A la ciudad y al mundo"— que pronuncia el papa el día de Navidad. Esta temporada festiva cerrará el Año Jubilar inaugurado por el difunto papa Francisco.

El papa León XIV no asistió a la inauguración vespertina del árbol y el pesebre. Sin embargo, durante una audiencia efectuada horas antes con los donantes de las decoraciones navideñas del Vaticano, denunció la violencia antisemita detrás de la masacre de Hanukkah en Sidney, Australia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

