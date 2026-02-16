americateve

El Vaticano amplía experiencia de visitantes en la Basílica de San Pedro por 400mo aniversario

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — ¿Antojo de una pizza disfrutando de una buena vista?

La entrada a la exposición Ultra Visibilia en la Terraza de San Pedro se muestra con motivo del 400mo aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el lunes 16 de febrero de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
El Vaticano está conmemorando el 400mo aniversario de la consagración de la Basílica de San Pedro con una serie de iniciativas pensadas para los visitantes, entre ellas ampliar el acceso a su espectacular terraza y a su bar de aperitivos a la sombra de la gran cúpula de Miguel Ángel.

El Vaticano detalló el lunes sus planes para aprovechar mejor San Pedro y redistribuir a los millones de personas que la atraviesan cada año, al tiempo que protege sus tesoros artísticos.

Entre las iniciativas figuran un nuevo sistema de reservas en línea, para reducir la espera —a menudo de horas— para entrar en la basílica, y traducciones simultáneas para las misas en hasta 60 idiomas. Además, se inaugura en la terraza una nueva exposición permanente que recorre la historia de la basílica, junto con un bar de aperitivos ampliado para los peregrinos hambrientos.

Reportes recientes en medios italianos sobre un bistró en la terraza de la basílica generaron dudas sobre si un lugar tan sagrado —la basílica alberga la tumba de San Pedro— debería estar sirviendo pizzas a los turistas en la azotea.

El bar de aperitivos existente casi duplicará su tamaño.

El cardenal Mauro Gambetti sostuvo el lunes que era perfectamente aceptable ofrecer un sándwich o una bebida, junto con baños, a los visitantes de la basílica, especialmente a quienes se han esforzado para visitar la cúpula de San Pedro, diseñada por Miguel Ángel.

Para honrar al maestro del Renacimiento, hay una iniciativa relacionada: una nueva fuente de letras disponible en Microsoft Office, titulada “Michelangelus”, está diseñada a partir de su caligrafía real.

Las iniciativas de la basílica, patrocinadas por el gigante energético italiano ENI, se están poniendo en marcha para conmemorar la consagración en 1626 por el papa Urbano VIII de San Pedro, que sustituyó a una basílica anterior.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

