americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El utility de Dodgers Tommy Edman no estará listo para el día inaugural tras cirugía de tobillo

GLENDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — El jugador utilitario de los Dodgers de Los Ángeles, Tommy Edman, no estará listo para el día inaugural tras una cirugía de temporada baja en su tobillo derecho.

ARCHIVO - Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, corre rumbo a primera base con un sencillo durante la undécima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en contra de los Filis de Filadelfia, el 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)
ARCHIVO - Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, corre rumbo a primera base con un sencillo durante la undécima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en contra de los Filis de Filadelfia, el 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) AP

El manager Dave Roberts oficializó el lunes lo que se esperaba y señaló que Edman estaba haciendo swings y trotando suavemente, pero que el versátil segunda base no estaría listo para el inicio de los entrenamientos de primavera ni para el arranque de la temporada regular.

Edman, quien reemplazó al cubano Andy Pagés en dificultades en el jardín central durante la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial contra Toronto el año pasado, arrastró el problema del tobillo durante toda la temporada. El jugador de 30 años fue operado en noviembre para reparar un ligamento y retirar espolones óseos.

“Tuve un mes el año pasado”, en referencia a cuando su tobillo estaba sano. “Ojalá tenga una temporada completa este año”, comentó Edman.

Aunque Edman nunca quiso descartar estar listo cuando los campeones defensores por segundo año consecutivo reciban a Arizona el 26 de marzo, sabía que era poco probable.

“El Día Inaugural iba a ser un objetivo muy agresivo, por si acaso resultaba que nos recuperábamos más rápido de lo que esperábamos. Creo que todo se basa en casos anteriores con este tipo de cirugía. Siento que voy según lo previsto con eso, y simplemente veremos cómo va en cada paso del camino”, explicó Edman a los reporteros en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo.

Edman ha bateado apenas para .229 en dos temporadas con los Dodgers, pero su presencia le da a Roberts opciones en toda la alineación. Aunque juega mayormente en la segunda base, Edman sería la primera opción detrás de Pagés en el jardín central y ha cubierto a Max Muncy en la tercera base.

El boricua Kiké Hernández le da a los Dodgers otro sólido jugador utilitario mientras Edman esté fuera. Los Ángeles probablemente emplearía un pelotón en la segunda base hasta que Edman regrese.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter