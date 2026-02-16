El utility de Dodgers Tommy Edman no estará listo para el día inaugural tras cirugía de tobillo

Compartir en:









ARCHIVO - Tommy Edman, de los Dodgers de Los Ángeles, corre rumbo a primera base con un sencillo durante la undécima entrada del cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en contra de los Filis de Filadelfia, el 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) AP

El manager Dave Roberts oficializó el lunes lo que se esperaba y señaló que Edman estaba haciendo swings y trotando suavemente, pero que el versátil segunda base no estaría listo para el inicio de los entrenamientos de primavera ni para el arranque de la temporada regular.

Edman, quien reemplazó al cubano Andy Pagés en dificultades en el jardín central durante la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial contra Toronto el año pasado, arrastró el problema del tobillo durante toda la temporada. El jugador de 30 años fue operado en noviembre para reparar un ligamento y retirar espolones óseos.

“Tuve un mes el año pasado”, en referencia a cuando su tobillo estaba sano. “Ojalá tenga una temporada completa este año”, comentó Edman.

Aunque Edman nunca quiso descartar estar listo cuando los campeones defensores por segundo año consecutivo reciban a Arizona el 26 de marzo, sabía que era poco probable.

“El Día Inaugural iba a ser un objetivo muy agresivo, por si acaso resultaba que nos recuperábamos más rápido de lo que esperábamos. Creo que todo se basa en casos anteriores con este tipo de cirugía. Siento que voy según lo previsto con eso, y simplemente veremos cómo va en cada paso del camino”, explicó Edman a los reporteros en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo.

Edman ha bateado apenas para .229 en dos temporadas con los Dodgers, pero su presencia le da a Roberts opciones en toda la alineación. Aunque juega mayormente en la segunda base, Edman sería la primera opción detrás de Pagés en el jardín central y ha cubierto a Max Muncy en la tercera base.

El boricua Kiké Hernández le da a los Dodgers otro sólido jugador utilitario mientras Edman esté fuera. Los Ángeles probablemente emplearía un pelotón en la segunda base hasta que Edman regrese. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP