El uso de palabrotas se normaliza en la política de EEUU

El presidente Donald Trump habla en el Mount Airy Casino Resort en Mount Pocono, Pensilvania, el martes 9 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Durante un mitin político el martes por la noche en Pensilvania que tenía la intención de centrarse en abordar la inflación, el presidente Donald Trump usó palabrotas al menos cuatro veces. En un momento, incluso admitió haber menospreciado a Haití y a las naciones africanas al decirles “países de mie———” durante una reunión privada en 2018, un comentario que negó en ese momento. Y ante un grupo de cámaras durante una larga reunión del gabinete la semana pasada, el presidente republicano se refirió a presuntos traficantes de drogas como “hijos de pu———”.

Mientras que lo de Biden fue accidental, la frecuencia, agudeza y naturaleza pública de los comentarios de Trump son intencionales. Se basan en su proyecto para combatir lo que él ve como una corrección política generalizada. Los líderes de ambos partidos parecen estar ahora en una carrera hacia el lenguaje vulgar.

El vicepresidente JD Vance llamó “idiota” a un presentador de pódcast en septiembre. En comentarios por el Día de Acción de Gracias ante las tropas, Vance bromeó diciendo que cualquiera que dijera que le gustaba el pavo estaba “lleno de mie———”. Después de que una integrante de la Guardia Nacional fue asesinada en un tiroteo en Washington el mes pasado y otro resultó gravemente herido, el principal asesor de Trump, Steven Cheung, le dijo a una reportera en las redes sociales que “se callara la p—— boca” cuando ella escribió que el despliegue de tropas en la capital del país era “para espectáculo político”.

Entre los demócratas, la exvicepresidenta Kamala Harris recibió una ovación de su audiencia en septiembre cuando condenó a la administración Trump diciendo “estos hijos de pu——— están locos”. Después de que Trump pidió la ejecución de varios miembros demócratas del Congreso el mes pasado, el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, dijo que era hora de que las personas influyentes “eligieran un p——— bando”. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, dijo que la administración no puede “jod———” con la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, el influyente financista acusado de abusar de menores. La legisladora demócrata Jasmine Crockett, quien el lunes anunció su campaña para el Senado en Texas, no se contuvo a principios de este año cuando se le preguntó qué le diría a Elon Musk si tuviera la oportunidad: “Vete a la mie———”.

La ráfaga de vulgaridades subraya un entorno político cada vez más áspero que a menudo se desarrolla en las redes sociales u otras plataformas digitales donde las publicaciones o clips de video que evocan las emociones más fuertes son recompensados con el mayor compromiso.

“Si quieres estar enojado con alguien, enfádate con las compañías de redes sociales”, dijo el martes por la noche el gobernador de Utah, Spencer Cox, un republicano, en la Catedral Nacional de Washington, donde habló en un evento centrado en la civilidad política. “No es una pelea justa. Han secuestrado nuestros cerebros. Entienden estos golpes de dopamina. La indignación vende”.

Cox, cuyo perfil nacional aumentó después de pedir civilidad tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en su estado, aprobó una revisión de las leyes de redes sociales destinadas a proteger a los niños. Un juez federal ha bloqueado temporalmente la ley estatal.

El lenguaje político duro no es nada nuevo

El lenguaje duro no es nada nuevo en la política, pero los líderes durante mucho tiempo evitaron ostentarlo.

Las grabaciones de la administración del demócrata Lyndon B. Johnson, por ejemplo, revelaron un lado crudo y profano de su personalidad que en gran medida se mantuvo en privado. El republicano Richard Nixon lamentó el hecho de que el lenguaje soez que usó en la Oficina Oval fuera capturado en cinta. “Dado que ni yo ni la mayoría de los otros presidentes habíamos usado palabrotas en público, millones se sorprendieron”, escribió Nixon en su libro “In the Arena”.

“Los políticos siempre han maldecido, solo que a puertas cerradas”, dijo Benjamin Bergen, profesor del Departamento de Ciencias Cognitivas de la Universidad de California-San Diego y autor de “What the F: What swearing reveals about our language, our brains, and ourselves” (Qué demonios: Lo que revela el lenguaje de palabrotas sobre nuestro lenguaje, nuestro cerebro y nosotros mismos). “El gran cambio es que en los últimos diez años más o menos, ha sido mucho más público”.

A medida que ambos partidos se preparan para las elecciones de mitad de período de 2026 y la campaña presidencial de 2028, la pregunta es si este lenguaje se volverá cada vez más común. Los republicanos que simplemente intentan imitar el estilo audaz de Trump no siempre tienen éxito con los votantes. Los demócratas que recurren a las vulgaridades corren el riesgo de no parecer auténticos si sus palabras se sienten forzadas.

Para algunos, es solo una distracción.

“No es necesario”, dijo el legislador republicano de Nebraska, Don Bacon, quien se retirará el próximo año después de ganar cinco elecciones en uno de los distritos de la Cámara de Representantes más competitivos. “Si eso es lo que se necesita para transmitir tu punto de vista, no eres un buen comunicador”.

Existen riesgos de usar en exceso las palabrotas

También existe el riesgo de que si dicho lenguaje se usa en exceso, su utilidad como una forma de impactar y conectar con las audiencias podría disminuir. El comediante Jerry Seinfeld ha hablado sobre este problema, señalando que usó palabrotas en sus primeras rutinas, pero las dejó a medida que su carrera progresaba porque sentía que las groserías solo generaban risas baratas.

“Sentí que solo obtuve una risa porque dije p———”, comentó en una entrevista de 2020 en el pódcast WTF con el también comediante Marc Maron. “No encontraste oro”.

La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, dijo que Trump “no se preocupa por ser políticamente correcto, se preocupa por Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo. Al pueblo estadounidense le encanta lo auténtico, transparente y efectivo que es el presidente”.

Pero para Trump, las palabras que han generado más controversia a menudo están menos centradas en la profanidad tradicional que en los insultos que pueden interpretarse como hirientes. Las últimas semanas de su campaña de 2016 se vieron sacudidas cuando surgió una cinta de él discutiendo sobre agarrar a mujeres por los genitales, lenguaje que minimizó como “charla de vestuario”. Su comentario de “países de mie———” en 2018 fue ampliamente condenado como racista.

Más recientemente, Trump llamó “cerdita” a una periodista, comentarios que su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, defendió como evidencia de un presidente que es “muy franco y honesto”. El uso de un insulto sobre personas con discapacidades por parte de Trump llevó a un republicano de Indiana cuyo hijo tiene síndrome de Down a oponerse al impulso del presidente de redibujar los distritos legislativos del estado.

En raras ocasiones, los políticos expresan arrepentimiento por su elección de palabras. En una entrevista con The Atlantic publicada la semana pasada, el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, desestimó la descripción que Harris hizo de él en su libro sobre la campaña presidencial del año pasado diciendo que ella estaba “tratando de vender libros y cubrirse el cu———”.

Pareció darse cuenta rápidamente.

“No debería decir ‘cubrirse el cu———’”, dijo. “Creo que eso no es apropiado”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP