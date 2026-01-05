americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El ultraderechista José Antonio Kast es oficialmente proclamado presidente electo de Chile

SANTIAGO (AP) — El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó oficialmente el lunes al ultraderechista José Antonio Kast como el presidente electo del país, después de que se impusiera con casi el 60% de los votos en la segunda vuelta electoral del pasado diciembre.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a sus seguidores tras reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet en Santiago de Chile, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Esteban Félix)
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, saluda a sus seguidores tras reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet en Santiago de Chile, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Esteban Félix) AP

Kast, líder del Partido Republicano, fue elegido el nuevo gobernante del país sudamericano al conseguir 58,17% de los votos frente a 41,83% logrado por la candidata oficialista de izquierda Jeannette Jara el 14 de diciembre.

El ultraderechista recibió el acta de proclamación para estar al mando de Chile en el periodo 2026-2030 durante un acto celebrado en la sede del Tricel en Santiago al que asistieron los representantes de todos los partidos políticos, a excepción de los líderes del Partido Comunista.

“El Tribunal Calificador de Elecciones... ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para presidente de la República”, anunciaron los magistrados, poniendo fin al ciclo electoral iniciado el año pasado.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, asumirá el poder el próximo 11 de marzo, cuando recibirá la banda presidencial de manos del saliente presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, tras ser elegido en su tercer intento por ocupar el sillón presidencial gracias a sus promesas de mano dura para hacer frente al crimen organizado y controlar la inmigración irregular.

Con su elección, Chile ha consolidado el giro a la derecha más pronunciado de su historia desde el regreso de la democracia en 1990, sumándose además a una tendencia global de ascensión de gobiernos de derecha que ha ganado fuerza con un discurso que promueve el orden público y el control de las fronteras.

Tras la ceremonia de proclamación, Kast hizo un guiño a su homólogo estadounidense al manifestar su apoyo al ataque de Estados Unidos a Venezuela y a la captura del presidente Nicolás Maduro durante un operativo el sábado que ha generado controversia y prendido las alertas de otros países.

El sábado, Kast ya había calificado como una “buena noticia” la detención de Maduro, pero cuando este lunes volvió a defender su postura evitó comentar el discurso de Trump y no quiso profundizar en el operativo de Estados Unidos.

El presidente electo señaló que la situación en el país caribeño tendrá que ser resuelta por “los venezolanos y por los organismos internacionales”.

“Nosotros lo que buscamos hoy día es que se respete la dignidad de todas las personas en Venezuela, que haya de alguna manera una transición para llegar a la democracia plena en Venezuela, y eso tendrá que ser resuelto por los venezolanos y por los organismos internacionales que colaboren en esto”, dijo en una rueda de prensa.

Los dichos de Kast chocan con la postura oficial adoptada por la administración de Boric, quien condenó el sábado duramente las acciones de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro.

“Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”, dijo Boric sobre el operativo que, consideró, "sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”.

Kast, no obstante, evitó polemizar con su predecesor y reafirmó su compromiso de administrar el país de una forma armoniosa y “con respeto siempre” a fin de atender las demandas más urgentes de la ciudadanía.

“Esperamos que, teniendo diferencias, podamos avanzar en aquellas urgencias sociales que nos convocan a todos”, remató.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: Cuba está lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter