El Tour de Francia masculino y femenino comenzará en Reino Unido en 2027

Jonas Vingegaard, campeón del Tour de Francia, celebra su victoria general tra la última etapa, el 23 de julio de 2023, en París. (AP Foto/Daniel Cole) AP

La edición masculina del Tour 2027 arrancará el 2 de julio en la ciudad escocesa de Edimburgo. La primera etapa pasará por Midlothian y las fronteras escocesas antes de terminar en Carlisle, fuera del castillo medieval de la ciudad.

El día siguiente, una segunda etapa ondulante lleva al pelotón desde Keswick en el corazón del Parque Nacional del Distrito de los Lagos antes de terminar en The Strand en la ciudad noroeste de Liverpool, hogar de The Beatles y del popular equipo de fútbol de la ciudad.

Una tercera etapa montañosa se escenificará el 4 de julio se realizará en Gales. Tras la largada en Welshpool en Powys, serpentear+a a través de los valles del sur de Gales, con ascensos por Côte de Rhigos y Côte de Caerffili antes de finalizar en Cardiff.

Es la primera vez que ambos Grand Départs —el término ciclista para los inicios de la carrera del Tour— tienen lugar en el mismo país, fuera de Francia.

Gran Bretaña ha demostrado ser un anfitrión muy acogedor en el pasado.

“El Reino Unido siempre ha recibido el Tour con pasión y orgullo, y los detalles de la ruta que estamos revelando hoy reflejan la belleza y diversidad del terreno británico. Traer ambos Grand Départs aquí es un testimonio de la fortaleza de nuestra asociación con la federación británica y el entusiasmo del Reino Unido”, señaló Christian Prudhomme, director de la carrera del Tour.

El Tour masculino de 2014 comenzó en la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, y atrajo a grandes multitudes, siguiendo la igualmente entusiasta bienvenida cuando el Tour de 2007 comenzó en Londres.

De Leeds a Londres

El Tour femenino de 2027 comenzará el 30 de julio desde el ayuntamiento de Leeds, en el norte de Inglaterra, antes de cruzar los Peninos hacia Manchester.

Al día siguiente, las ciclistas pasan por el Parque Nacional del Distrito de los Picos y enfrentan el Côte de Snake Pass antes de cruzar la meta en la ciudad de Sheffield, en el sur de Yorkshire.

El pelotón femenino dirá au revoir a Gran Bretaña después de una tercera etapa el domingo en Londres el 1 de agosto.

“Comenzar el Tour de Francia en Leeds es una elección fuerte, estrechamente vinculada a este patrimonio y al entusiasmo de un público que conoce y ama el Tour. Estas etapas reflejan claramente la ambición de la carrera: seguir haciendo crecer el ciclismo femenino e inspirar a las futuras generaciones”, manifestó Marion Rousse, directora del Tour femenino.

La carrera masculina del año pasado comenzó en la ciudad francesa de Lille, y el astro esloveno Tadej Pogačar conquistó el título general por cuarta vez.

La campeona olímpica francesa Pauline Ferrand-Prévôt obtuvo el título femenino en su primer intento.

La carrera masculina de este año largará en Barcelona el 4 de julio. La sede de los Juegos Olímpicos de 1992 anteriormente albergó etapas, pero nunca el inicio. La carrera femenina de este año comienza en Lausana, Suiza.

Impacto social

Una iniciativa de impacto social llamada “Joy” se promoverá durante el Grand Départ de 2027. Su objetivo es abordar la inactividad, mejorar el bienestar mental y ayudar a las comunidades a prosperar.

Los organizadores trabajarán junto a gobiernos, consejos locales y representantes comunitarios para crear oportunidades para los jóvenes y también derribar las barreras existentes para las niñas en el deporte.

La federación británicos espera reclutar a más de 7.000 voluntarios para el Grand Départ.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP