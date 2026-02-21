americateve

El toletero de los Yankees Aaron Judge conecta 2 jonrones en su debut de primavera

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó dos jonrones en su debut de primavera mientras se prepara para el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes.

El tres veces Jugador Más Valioso pegó un par de cuadrangulares de dos carreras, uno en la tercera entrada y otro en la cuarta contra los Tigres de Detroit. Terminó de 2-3 con cuatro carreras impulsadas.

El jugador de 33 años ha ganado el premio al Jugador Más Valioso en tres de las últimas cuatro temporadas, incluida la del año pasado, cuando bateó para .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas.

“Se acerca el Clásico Mundial, lo cual me entusiasma, y también una temporada emocionante con los Yankees. Nos quedó mucho trabajo pendiente de la temporada pasada, especialmente por la manera en que terminó para nosotros. Solo estoy tratando de ponerme en la mejor posición para ayudar a este equipo a ganar muchos partidos”, señaló Judge comentó después de su actuación.

Judge formará parte de lo que parece ser una potente alineación de Estados Unidos en el Clásico Mundial. El grupo de jugadores de posición también incluye a Bryce Harper, Gunnar Henderson, Bobby Witt Jr., Cal Raleigh y Kyle Schwarber.

La ronda de fase de grupos del Clásico Mundial se disputará del 5 al 11 de marzo en cuatro sedes: Tokio, Houston, Miami y San Juan, Puerto Rico. El partido por el campeonato será el 17 de marzo en Miami.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

