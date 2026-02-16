El todo o nada del esquiador Lucas Pinheiro Braathen: oro para Brasil y caída en eslalon

El brasileño Lucas Pinheiro Braathen en la zona de meta del eslalon masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el lunes 16 de febrero de 2026, en Bormio, Italia. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Claro, se cayó en la primera manga. Claro, eso acabó con cualquier esperanza de otra medalla.

Pero ese ataque, ese enfoque sin guardarse nada del esquiador brasileño también lo llevó a ganar el oro dos días antes en el eslalon gigante en los Juegos de Milán-Cortina. Fue un oro que le dio a Sudamérica su primera medalla en unos Juegos de Invierno.

Un oro que hizo que los brasileños celebraran en casa y que todos, desde el presidente del país hasta la leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho, le enviaran elogios.

En el esquí alpino hay una línea muy fina entre empujar demasiado y contenerse lo justo, y Pinheiro Braathen vivió ambos extremos.

“Tienes que esquiar con el corazón y tienes que dar todo lo que tienes, y eso fue lo que hice", indicó. "Pero el esquí alpino, lo que lo convierte en el arte que es, es un equilibrio delicado entre estrategia, técnica e intensidad”.

En un momento, Pinheiro Braathen estaba en ritmo, con un tiempo rápido y sus esquís “cantando”. Al siguiente, uno de sus esquís se le fue por debajo y acabó dando vueltas sobre la nieve, deslizándose por la pista.

Con eso, se terminaron los Juegos Olímpicos para el esquiador brasileño. Un “DNF” — no terminó.

“Por supuesto que tengo sentimientos encontrados. Dios mío, este deporte. Te eleva hasta el cielo y te estampa de vuelta contra la realidad con la misma rapidez", afirmó Pinheiro Braathen.

“Me llevo mucho crecimiento, tanto de experiencias hermosas e increíbles, y me llevo también lo que pasó hoy. Ese oro fue producto de todos los altibajos por igual", agregó.

Pinheiro Braathen, de 25 años, proviene de una familia en la que su madre es brasileña y su padre es noruego. Empezó a competir por Noruega hasta que se retiró de forma abrupta antes de la temporada 2023, para regresar un año después representando a Brasil. Su país celebró su medalla de oro, que, casualmente, coincidió con el Carnaval.

Nada podía quitarle esa sensación — ni siquiera una caída aparatosa.

“Esto significa el mundo para mí, lo significa todo. Cada vez que me paro en esa puerta de salida, eso es lo único que me importa", dijo Pinheiro Braathe. "Sí, es una sensación complicada mientras estamos aquí ahora mismo. Por supuesto, sobra decir que estoy más que orgulloso. Todavía tengo este sol dentro de mí que está brillando, y estoy muy feliz”.

Las condiciones fueron complicadas para los competidores, con una fuerte nevada y niebla que dificultaba la visibilidad.

“Este es un recorrido al que tienes que ir con todo. Tienes que empujar. Tienes que crearlo todo tú mismo. Yo lo hice, pero hay que hacerlo con aplomo”, manifestó.

Han sido unos días emotivos para Pinheiro Braathen, con tanta gente contactándolo. Está tratando de asimilarlo todo — incluso los momentos bajos tras una caída.

“He llegado a una etapa de mi carrera en la que he aprendido a aceptar también todos los fracasos con gratitud porque sé en qué desembocan. El crecimiento es la respuesta”, sostuvo. “Lo que quizá he podido demostrar en mayor medida es que atreverme a ser quien soy es mi fuente de felicidad, y la felicidad para mí es mi definición de éxito”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP