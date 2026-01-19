americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Thunder aplasta 136-104 a Cavaliers con 30 puntos de Gilgeous-Alexander

CLEVELAND (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos, Chet Holmgren añadió 28 y el Thunder de Oklahoma City vapuleó el lunes 136-104 a los Cavaliers de Cleveland.

Cason Wallace (izquierda) del Thunder de Oklahoma City conduce el balón ante Donovan Mitchell de los Cavaliers de Cleveland, el lunes 19 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer)
Cason Wallace (izquierda) del Thunder de Oklahoma City conduce el balón ante Donovan Mitchell de los Cavaliers de Cleveland, el lunes 19 de enero de 2026, en Cleveland. (AP Foto/David Dermer) AP

Fue la trigésima vez en 42 partidos que Gilgeous-Alexander anota al menos 30 puntos. El actual MVP de la NBA es el segundo en la liga en anotación, con un promedio de 31,8 puntos.

El Thunder, dueño del mejor récord de la NBA con 36-8— igualó su máximo de la temporada con 23 triples y acertó el 48.9% desde más allá del arco. Luguentz Dort encestó cinco triples y terminó con 18 puntos.

Fue la peor derrota de Cleveland en un partido de temporada regular en casi dos temporadas desde que Kenny Atkinson se convirtió en entrenador. La última vez que perdió por al menos 30 puntos fue una derrota de 37 puntos en Miami el 24 de marzo de 2024.

Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers con 19 puntos, mientras que Jaylon Tyson registró 16 puntos y 10 rebotes. Jarrett Allen anotó 16 puntos en su partido número 600 en la NBA.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

Destacados del día

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

"Ha llegado el momento": Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Trump dice que Ilhan Omar debería ir a prisión o ser expulsada a Somalia y desata nueva tormenta política

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter