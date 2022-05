El Taiger arremete contra quienes quisieron boicotear su concierto: "aquello es una dictadura y esto es una mafia"

Y estoy yo, en medio de las dos cosas, siendo un cubano nuevo que mira hacia la verdadera libertad. No hacia el interés de la libertad. Sin extremismos, ni de los de allá, ni de los de aquí”, se le escucha decir en el video.

El día de la presentación, El Taiger gritó: “Viva Cuba Libre” –casi la única consigna política que dice– antes de comenzar a cantar algunos de sus temas más recientes.

“Tanta gente linda en este pueblo de Miami, pero lo mejor es que no son influenciable lo que ves aquí, todos tienen decisión propia. Mil gracias, Miami, mil gracias”, escribió en su perfil de Instagram.

De igual forma, agregó publicaciones: “Te dije que tu derecho es el mío. El tiempo te dirá que no es la manera en buscar la libertad de Cuba, la vamos a lograr todos juntos, no tú solo”. Un mensaje que claramente iba dirigido al presentador Alexander Otaola, quien criticó el viaje del músico a La Habana por ser, aparentemente, pactado con la dictadura.

El reguetonero, además, publicó varias instantáneas de su show este fin de semana en el cual lo acompañaron otros representantes del género urbano cubano como El Kamel, El Chulo, El Kimiko y El Happy.

Debido a su viaje a la Isla, el músico es blanco de varias críticas por parte de algunos influencers cubanos en Miami. Su enfrentamiento más “caliente” lo tuvo en su entrevista en el programa ‘El Bafletazo’.

“Yo soy artista, pero soy un varón y también soy una bola de pin.. que salió de mi país. Fui a allá a ver a mi familia, dejen la bobá conmigo. Mi concierto el día 21 en Flamingo se va a reventar porque yo soy un cubano de corazón. A mí no me hizo ni allá ni aquí, a mí me hizo la gente”, afirmó antes de abandonar la trasmisión.

