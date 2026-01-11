americateve

El tacle de los Panthers Ickey Ekwonu fuera por tiempo indefinido por rotura de tendón rotuliano

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Panthers de Carolina, Dave Canales, dijo que una resonancia magnética reveló que el tackle izquierdo titular Ickey Ekwonu se perderá una cantidad significativa de tiempo debido a una rotura del tendón rotuliano en su rodilla derecha.

Ikem Ekwonu (79), tacle ofensivo de los Panthers de Carolina, cae lesionado durante la primera mitad de un juego de playoffs de comodines de la NFL contra los Rams de Los Ángeles, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Jacob Kupferman)
El tiempo normal de recuperación para una lesión de este tipo fluctúa, pero generalmente se considera que está en el rango de seis a doce meses.

"Es significativo y requerirá cirugía", afirmó el domingo Canales.

Ekwonu se lesionó en el primer cuarto de la derrota de playoffs de Carolina el sábado por 34-31 ante los Rams de Los Ángeles.

Es una situación difícil para los Panthers y Ekwonu, quien estaba entrando en el último año de su contrato después de que los Panthers ejercieran su opción de quinto año por valor de 17,56 millones de dólares. Se le garantiza ese dinero independientemente de si juega en 2026.

Carolina había estado discutiendo una extensión de contrato con Ekwonu, la sexta selección en el draft de 2022, pero esas conversaciones podrían quedar en suspenso.

La duración de su rehabilitación pone en peligro la disponibilidad de Ekwonu para el inicio de la próxima temporada, y Canales dijo que podría impactar los planes del equipo en el draft de la NFL.

Canales dijo que la lesión no estaba relacionada con la lesión de rodilla que causó que Ekwonu se perdiera el juego de la Semana 16 del equipo contra Tampa Bay.

"Luchó por nosotros y superó algunas cosas durante la temporada", expresó Canales. "Es un tipo al que amo y en quien realmente confío ahí afuera. Estaremos con él todo el camino y le deseamos una pronta recuperación".

Yosh Nijman reemplazó a Ekwonu el domingo. Nijman es uno de los cinco linieros ofensivos de los Panthers que están listos para convertirse en agentes libres sin restricciones.

Canales también dijo que el coordinador defensivo Ejiro Evero tiene su "apoyo total" y está "100% seguro" de que volverá la próxima temporada en el mismo rol. Evero ha recibido algunas críticas después de que su defensa permitiera a los Rams avanzar 71 yardas en siete jugadas en los últimos dos minutos y medio el sábado para el touchdown de la victoria.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

