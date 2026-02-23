El supersuplente vuelve a marcar: Sesko da al Man United el triunfo en Everton

Benjamin Sesko del Manchester United celebra tras anotar en el encuentro ante el Everton en la Liga Premier el lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

Fue la tercera vez en cuatro partidos que Sesko marcó tras ingresar de cambio y aseguró puntos para el United.

“Creo en mí y los otros jugadores también. Saben lo que van a obtener cuando entro al partido. Depende de mí cumplir, por supuesto”, le dijo Sesko a Sky Sports.

Su gol, a falta de 19 minutos, culminó la jugada más vistosa de un partido por lo demás aburrido.

Bryan Mbeumo controló el magnífico balón largo de Matheus Cunha y se lo pasó a Sesko, quien colocó la pelota más allá de Jordan Pickford con aplomo.

“Fue una gran definición. Fue una definición implacable”, indicó el entrenador interino del United, Michael Carrick. “Me gustó la manera en que la resolvió con verdadera confianza. Fue una gran jugada de Cunha y Mbeumo para armarla y somos peligrosos al contragolpe”.

Hasta entonces, las defensas se habían impuesto y el pesado césped no ayudó a la fluidez ofensiva e incluso pareció frenar a ambos equipos.

El resultado dejó al United en el cuarto lugar con tres puntos de ventaja sobre Chelsea y Liverpool. El United está a tres del Aston Villa.

También amplió a seis partidos la racha invicta de Michael Carrick como técnico interino del United desde que reemplazó a Ruben Amorim el 13 de enero.

La derrota fue un golpe para las aspiraciones del Everton de lograr un lugar en las competiciones europeas del próximo año y lo dejó hundido en el noveno puesto por detrás de Brentford y Bournemouth y a ocho puntos de Chelsea y Liverpool.

El equipo de David Moyes acumula siete partidos sin ganar en su nuevo Estadio Hill Dickinson.

“En general lo hicimos muy bien en muchos aspectos”, aseguró Moyes. “Nos castigaron al contragolpe y se escaparon y consiguieron el gol que estaba ahí. Hicimos un gran esfuerzo para lograr el gol, pero nos faltó la calidad para que contara”.

