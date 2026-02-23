americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El supersuplente vuelve a marcar: Sesko da al Man United el triunfo en Everton

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Benjamin Sesko anotó 13 minutos después de entrar al campo para darle la victoria el lunes por 1-0 al Manchester United sobre Everton en la Liga Premier.

Benjamin Sesko del Manchester United celebra tras anotar en el encuentro ante el Everton en la Liga Premier el lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson)
Benjamin Sesko del Manchester United celebra tras anotar en el encuentro ante el Everton en la Liga Premier el lunes 23 de febrero del 2026. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

Fue la tercera vez en cuatro partidos que Sesko marcó tras ingresar de cambio y aseguró puntos para el United.

“Creo en mí y los otros jugadores también. Saben lo que van a obtener cuando entro al partido. Depende de mí cumplir, por supuesto”, le dijo Sesko a Sky Sports.

Su gol, a falta de 19 minutos, culminó la jugada más vistosa de un partido por lo demás aburrido.

Bryan Mbeumo controló el magnífico balón largo de Matheus Cunha y se lo pasó a Sesko, quien colocó la pelota más allá de Jordan Pickford con aplomo.

“Fue una gran definición. Fue una definición implacable”, indicó el entrenador interino del United, Michael Carrick. “Me gustó la manera en que la resolvió con verdadera confianza. Fue una gran jugada de Cunha y Mbeumo para armarla y somos peligrosos al contragolpe”.

Hasta entonces, las defensas se habían impuesto y el pesado césped no ayudó a la fluidez ofensiva e incluso pareció frenar a ambos equipos.

El resultado dejó al United en el cuarto lugar con tres puntos de ventaja sobre Chelsea y Liverpool. El United está a tres del Aston Villa.

También amplió a seis partidos la racha invicta de Michael Carrick como técnico interino del United desde que reemplazó a Ruben Amorim el 13 de enero.

La derrota fue un golpe para las aspiraciones del Everton de lograr un lugar en las competiciones europeas del próximo año y lo dejó hundido en el noveno puesto por detrás de Brentford y Bournemouth y a ocho puntos de Chelsea y Liverpool.

El equipo de David Moyes acumula siete partidos sin ganar en su nuevo Estadio Hill Dickinson.

“En general lo hicimos muy bien en muchos aspectos”, aseguró Moyes. “Nos castigaron al contragolpe y se escaparon y consiguieron el gol que estaba ahí. Hicimos un gran esfuerzo para lograr el gol, pero nos faltó la calidad para que contara”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Destacados del día

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

Suiza congela USD 880 millones ligados a Maduro tras su captura por narcotráfico y corrupción

EEUU anticipa cambio histórico en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

EEUU anticipa "cambio histórico" en Cuba para 2026 y confirma contactos dentro del sistema

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Rusia desmiente comunicado sobre envío de 200.000 barriles a Cuba en plena crisis energética

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que no tumba el régimen

Gloria Estefan cuestiona bloqueo petrolero a Cuba y dice que "no tumba el régimen"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter