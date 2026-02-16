americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El suizo Loic Meillard gana el eslalon y cierra el programa alpino masculino en Milán-Cortina

BORMIO, Italia (AP) — El suizo Loic Meillard aprovechó una sólida segunda manga para ganar el lunes el eslalon masculino, en una jornada en la que el esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen se cayó en la primera manga, lo que puso fin a su intento de conseguir otro oro olímpico.

El suizo Loic Meillard muestra su medalla de oro tras ganar el eslalon del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el lunes 16 de febrero de 2026, en Bormio, Italia. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
El suizo Loic Meillard muestra su medalla de oro tras ganar el eslalon del esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno, el lunes 16 de febrero de 2026, en Bormio, Italia. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Meillard sumó el oro a la plata que ganó en el combinado por equipos y al bronce del eslalon gigante.

La prueba cerró el programa masculino de esquí alpino en los Juegos de Milán-Cortina.

Meillard terminó con un tiempo combinado de dos mangas de 1 minuto y 53,61 segundos. Superó al austríaco Fabio Gstrein por 0,35 segundos, mientras que el noruego Henrik Kristoffersen se quedó con el bronce. También fue un contraste marcado entre mangas, con nieve y niebla por la mañana y el sol asomándose por la tarde.

El noruego Atle Lie McGrath, líder de la primera manga, enganchó una puerta con las piernas y quedó fuera. Estaba tan furioso que lanzó sus bastones de esquí por encima de la red de protección de un lado. Luego salió por fuera de la red del otro lado, avanzando trabajosamente sobre la nieve. Se sentó y después se dejó caer hacia atrás, respirando con dificultad.

McGrath ha estado compitiendo en duelo. Su abuelo murió el día de la ceremonia de inauguración y el esquiador llevó un brazalete en homenaje.

Pinheiro Braathen hizo historia al ganar el eslalon gigante el sábado, convirtiéndose en el primer deportista de Sudamérica en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero en una rápida primera manga se le salió el esquí y su aspiración de sumar otra medalla se terminó. Pinheiro Braathen representó a Noruega antes de cambiarse a Brasil, el país de origen de su madre.

Suiza encabezó el medallero masculino de esquí alpino en Bormio con ocho preseas (cuatro de oro, dos de plata y dos de bronce). Austria (dos platas) e Italia (plata, bronce) sumaron dos cada una, mientras que Brasil (oro), Estados Unidos (plata) y Noruega (bronce) se llevaron una por país.

La fuerte nevada derivó en una complicada mañana de competencia. La prueba contó con 96 esquiadores en la salida, y muchos representaban a naciones no tradicionales en este deporte. De los 96, hubo 49 que no terminaron el recorrido, dos que fueron descalificados y otro que no tomó la salida.

Fue una bajada ceremonial de eslalon para el griego AJ Ginnis. Comentó que una cirugía de tobillo no sanó correctamente y que no podía competir como quería. Esta fue su bajada de despedida.

“Poder estar aquí hoy y pensar en todo lo que las carreras de esquí me han dado en la vida —un título universitario, seguridad y, lo más importante, amigos y personas que se quedarán conmigo para siempre— es algo que, si se lo hubieran dicho a un AJ de 10 años y a sus padres, nunca lo habrían creído”, dijo Ginnis.

Entre los esquiadores en competencia estuvieron el mexicano Lasse Gaxiola y el jamaicano Henri Rivers IV. La madre de Gaxiola, Sarah Schleper, compitió en el super-G y el eslalon gigante en Cortina.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Denuncian abandono de motos enviadas a Cuba bajo custodia de Aerovaradero en Santiago de Cuba

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

Muere preso político del 11J tras licencia médica: denuncian negligencia en cárceles cubanas

EEUU sanciona a El Necio por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

EEUU sanciona a "El Necio" por acoso contra diplomáticos y restringe su visado

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Robo en casa del exespía René González en La Habana: paredes con excremento y mensaje amenazante

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter