americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El sorprendente repunte de Detroit: Pistons vuelven tras el All-Star con el mejor récord de la NBA

Los Pistons de Detroit tenían el peor récord en la historia de la franquicia en la pausa del Juego de Estrellas hace cuatro años. Y hace dos años, su marca en esa pausa fue aún peor.

Cade Cunningham (2) de los Pistons de Detroit lanza al aro ante LaMelo Ball de los Hornets de Charlotte, el 9 de febrero de 2026, en Charlotte. (AP Foto/Nell Redmond)
Cade Cunningham (2) de los Pistons de Detroit lanza al aro ante LaMelo Ball de los Hornets de Charlotte, el 9 de febrero de 2026, en Charlotte. (AP Foto/Nell Redmond) AP

Mírenlos ahora.

La NBA reanuda la actividad posterior al Juego de Estrellas el jueves, y los Pistons —una franquicia que ganó por última vez una serie de playoffs en 2008— comenzarán la noche con el mejor récord de la liga, apenas por delante del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City. Detroit tiene foja de 40-13; Oklahoma City, 42-14.

Se esperaba que el Thunder estuviera aquí. Probablemente no se esperaba lo mismo de los Pistons. La manera en que Detroit cierre la temporada, y si puede mantenerse en ese primer puesto, es una de las tramas más atractivas del tramo final de la campaña de la NBA —con dos tercios del año ya completados y los equipos listos para esprintar hacia los playoffs o hacia el fondo en busca de mejores probabilidades en la lotería del draft.

“Nos gusta dónde estamos y vamos a seguir intentando terminar la temporada con fuerza”, dijo Cade Cunningham, el estelar base de los Pistons.

Hay mucho que gusta de los Pistons de cara al cierre.

Aún no han sido propensos a una mala racha; tienen marca de 11-2 después de una derrota y son uno de apenas tres equipos (Oklahoma City y San Antonio son los otros) que todavía no han tenido una seguidilla de derrotas de más de dos partidos. No los aplastan; tienen el mínimo de la liga con tres derrotas por 10 puntos o más. Son los mejores de la liga con foja de 17-6 contra equipos con porcentaje de .500 o mejor.

Los playoffs estarán Detroit y, por primera vez desde 2008, debería haber un primer partido de una serie de postemporada en casa para los Pistons. Muchos otros equipos —el Thunder, Boston, Nueva York, San Antonio, Denver, Houston, Cleveland— probablemente también pueden considerarse, a estas alturas, con el boleto a playoffs prácticamente asegurado.

Los próximos dos meses contarán la historia de qué equipos encuentran el camino hacia la primera ronda y cuáles, en cambio, intentarán quedarse con la primer selección del draft.

“Ha sido duro. Ha sido un camino largo hasta ahora, pero se trata de ir a trabajar todos los días, encontrar maneras de conectar con mis compañeros, conectar con la ciudad lo mejor que pueda y traer victorias a la ciudad", dijo Cunningham. “Eso es lo que la ciudad respeta y ama: gente que sale ahí y compite todos los días. Hubo momentos en que no les gustó cómo jugábamos. Lo resolvimos y ahora tenemos algo en marcha, algo que se está construyendo. Ahora solo hay que seguir”.

Los contendientes realistas

Los cinco mejores equipos de la NBA por récord en este momento: Detroit, Oklahoma City, San Antonio, Boston, Denver y Nueva York (Nuggets y Knicks están empatados).

Se espera que uno de esos clubes sea el campeón en junio.

Es cierto que, en los primeros tiempos, la liga tenía muchos menos equipos que ahora. Pero solo ha habido cuatro casos en los que el eventual ganador de las Finales de la NBA no estaba entre los cinco mejores equipos de la liga por récord en la pausa del Juego de Estrellas.

Milwaukee era séptimo en la pausa en la temporada 2020-21 afectada por el coronavirus. Detroit era séptimo en la pausa en 2003-04, Houston era noveno en la pausa en 1994-95 y Washington era octavo en 1977-78.

La carrera por el título de anotación

Parece una carrera de dos personas por el título de máximo anotador: Luka Doncic (Lakers de Los Ángeles) y Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

Doncic promedia 32.8 puntos; Gilgeous-Alexander —el campeón vigente— promedia 31,8.

Doncic ganó la carrera de anotación en 2023-24; Gilgeous-Alexander podría convertirse en el 14to jugador en la historia de la NBA en ganar el título en temporadas consecutivas.

Posibilidades para premios

Jayson Tatum, de Boston, y Tyrese Haliburton, de Indiana —seleccionados All-NBA la temporada pasada— iban a quedar fuera de la pelea por premios esta temporada debido a las roturas del tendón de Aquiles sufridas en los playoffs de la campaña pasada, así que desde el inicio de esta temporada estaba claro que el grupo de ganadores de premios esta primavera sería diferente.

Resulta que será muy diferente.

Debido a la regla de 65 partidos para ser elegible para la mayoría de los premios individuales, LeBron James, de los Lakers, verá terminar su racha de 21 años siendo elegido para el equipo All-NBA. Es uno de los cinco seleccionados All-NBA de la temporada pasada que tienen asegurado no integrar el equipo este año, junto con Tatum, Haliburton, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), y Jalen Williams (Oklahoma City).

A punto de sumarse a esa lista: Nikola Jokic (Denver) y Stephen Curry (Golden State), quienes básicamente pueden perderse solo un partido más de aquí al final para conservar su elegibilidad para premios.

Evan Mobley (Cleveland) —All-NBA del segundo equipo la temporada pasada— ha estado inactivo 13 veces este año, así que no tiene mucho margen para ausencias en el tramo final de la temporada. Austin Reaves (Lakers), Anthony Davis (Washington) y Ja Morant (Memphis) también están muy por encima del límite para ser elegibles.

Otros que están cerca de perderse demasiado tiempo como para tener opciones de All-NBA: Doncic, Victor Wembanyama (San Antonio), Kawhi Leonard (Clippers de Los Ángeles), Lauri Markkanen (Utah) y Devin Booker (Phoenix).

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Minera canadiense Sherritt suspende operaciones en Cuba por crisis de combustible

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter