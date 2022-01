"El Señor de los Anillos" de Amazon se forja un título

LOS ÁNGELES (AP) — La serie de Amazon de “The Lord of the Rings” ("El señor de los anillos") se ha forjado un nombre.

“The Lord of the Rings: The Rings of Power” (“El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”) se anunció el miércoles como el título completo del drama que debutará el 2 de septiembre, con episodios semanales en el servicio de streaming.