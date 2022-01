El FMI insta a El Salvador a eliminar la condición de moneda legal de Bitcoin

Los miembros de la junta ejecutiva del Fondo Monetario Internacional están instando a los legisladores de El Salvador a que ya no reconozcan a Bitcoin como moneda de curso legal.

Desde que la Ley de Bitcoin entró en vigor en septiembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha utilizado su cuenta de Twitter para anunciar varias compras de BTC por un total de 1.801 BTC - con un valor aproximado de USD 67 millones al momento de la publicación. La última compra de 410 BTC se produjo cuando el precio del criptoactivo cayó por debajo de los USD 37,000 por primera vez desde julio de 2021.

Nop, me equivoqué, no me lo perdí.

El Salvador acaba de comprar 410 bitcoin por sólo 15 millones de dólares

Algunos tipos están vendiendo muy barato

Cointelegraph informó el 14 de enero que el reconocimiento de El Salvador de BTC como moneda de curso legal puede estar impactando la perspectiva de crédito soberano del país, según Moody's Investors Service. El analista Jaime Reusche habría dicho que Bitcoin "ciertamente se suma a la cartera de riesgo" de un país que ha luchado con problemas de liquidez.

Según datos de Cointelegraph Markets Pro, el precio del Bitcoin es de USD 36,550 al cierre de esta edición, habiendo caído más del 12% en los últimos siete días. El criptoactivo cayó brevemente hasta los USD 33,000 el 24 de enero antes de volver a los USD 36,000.