El Salvador y xAI lanzan programa de educación en escuelas públicas con inteligencia artificial

El programa ofrecerá tutorías adaptativas alineadas con el currículo escolar, ajustadas al ritmo, las preferencias y el nivel de dominio de cada estudiante, garantizando que más de un millón de niños, desde centros urbanos hasta comunidades rurales, reciban una educación de nivel adaptadas a sus necesidades, según el acuerdo.

Además, miles de docentes participarán como aliados claves en el proceso de transformación digital del sistema educativo salvadoreño.

“Grok será utilizado a nivel nacional en El Salvador para educación personalizada”, dijo Musk en su cuenta de la red social X.

Tras el anuncio, el presidente Nayib Bukele aclaró en X que “como todas las invenciones transformadoras, la IA no es en sí misma ni la salvación ni la perdición, es un espejo. Refleja las intenciones de quienes la utilizan y somos nosotros quienes determinamos si contribuye a la destrucción o al florecimiento humano”.

La empresa xAI señaló que su misión es impulsar el descubrimiento científico y profundizar la comprensión colectiva del universo.

Agregó que “esta alianza encarna ese propósito al aprovechar las capacidades innovadoras de Grok para acelerar el aprendizaje a gran escala, reducir las brechas educativas y fomentar la innovación que beneficia a la humanidad. Es un paso hacia el acceso universal a la IA avanzada, reimaginando cómo las naciones construyen conocimiento para las generaciones futuras”.

“El Salvador demuestra que las naciones pueden alcanzar la cima mediante políticas audaces y una visión estratégica”, agregó el mandatario. El Salvador empezó a implementar en noviembre una aplicación de salud complementada con inteligencia artificial que permite consultas médicas virtuales gratis y la disponibilidad de más de 1.400 médicos las 24 horas del día. FUENTE: AP