El Salvador vive jornada irregular en el transporte público

“Esto es un desorden, hay que esperar más tiempo”, dijo a The Associated Press Teresa Escamilla, quien se quejó que llegaría tarde a su trabajo en la capital. Pero la mujer, de 38 años, también criticó el “abuso de los motoristas. Yo no sé si es por orden del dueño y es cosa de ellos, pero uno se sube por la necesidad", agregó.