El Salvador: expresidente Cristiani no llega al juzgado

El exjefe de la Fuerza Aérea, general en situación de retiro, Juan Rafael Bustillo, el primero en ser notificado, se presentó ante el juzgado para escuchar los cargos que le imputan y en breves declaraciones a los periodistas dijo que llegaba a decir “toda la verdad y nada más que la verdad”. Añadió que “siempre he sido responsable, una persona responsable, un hombre responsable y por eso he venido aquí, para que todos tangan conocimiento que yo no me ando escondiendo”.