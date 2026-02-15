El Salvador confisca 6,6 toneladas de cocaína en alta mar

Compartir en:









“Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de drogas más grande en la historia de El Salvador”, dijo Bukele en la red social X.

Las fuerzas salvadoreñas interceptaron el buque de apoyo multipropósito FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6,6 toneladas de cocaína, con un valor aproximado en el mercado negro de 165 millones de dólares, detalló el mandatario.

La droga estaba oculta en tanques de lastre y fue localizada por buzos de la Marina salvadoreña, según el anuncio.

El Salvador informó de la detención de 10 presuntos narcotraficantes: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reportó recientemente que en lo que va del año se habían incautado 2.815 kilogramos de cocaína, equivalente a 70 millones de dólares.

Las autoridades salvadoreñas incautaron más de 25 toneladas de droga en 2025, la mayoría cocaína, con un valor de más de 618 millones de dólares.

FUENTE: AP