americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El Salvador: Bukele responde a Hillary Clinton sobre supuestas torturas a venezolanos en megacárcel

SAN SALVADOR (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele dijo a la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que si ella está convencida de que hay torturas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), El Salvador está dispuesto a colaborar y liberar a toda la población carcelaria del país centroamericano.

Bukele reaccionó así en su cuenta de la red social X luego que la exsecretaria Clinton compartiera un enlace de un reportaje en video producido por el medio estadounidense ProPublica para FRONTLINE titulado “Surviving CECOT”. Este incluye testimonios de venezolanos que afirman haber sufrido torturas en esa megaprisión de máxima seguridad que Bukele mandó a construir para recluir a los pandilleros más peligrosos del país y donde fueron trasladados venezolanos que, según alega el gobierno del presidente Donald Trump, son presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.

“¿Tienes curiosidad por saber más sobre CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los tildó de pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, escribió Clinton en X.

Bukele contestó a Clinton que, si ella está convencida de que “en el CECOT se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente”.

Como segundo mensaje, Bukele aseveró que están “dispuestos a liberar” a toda la población carcelaria que hay en El Salvador, “incluidos los líderes de pandillas” y los “descritos como ‘presos políticos’ a cualquier país dispuesto a recibirlos”, aunque el gobernante señaló que tiene una “única condición”: “deben ser todos”.

Según el video reportaje compartido, los venezolanos cuentan cómo fueron arrestados en Estados Unidos y cómo fueron supuestamente maltratados al llegar a El Salvador y ser trasladados al CECOT.

Andry Blanco Bonilla aseguró en el vídeo que recibieron golpes de los custodios y que “las esposas estaban tan apretadas que nos hicieron lesiones en los tobillos, muchos botan incluso sangre porque nos cortábamos con las mismas esposas".

Bukele rechazó públicamente las denuncias.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Destacados del día

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

Gasolina a precios históricos: por debajo de $3 en 9 estados y récord de viajes en Navidad

El logo del Departamento de Seguridad Nacional durante una conferencia de prensa, el 25 de febrero de 2015, en Washington. (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

EEUU toma medidas para reformar la asignación de visas H-1B, eliminando el sistema de lotería

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

LISTA de negocios en MIAMI a los que el condado revocó licencias por sospechas de comercio con Cuba

Insurrecto clama ayuda desde Alligator Alcatraz: Nos están haciendo la vida un yogur

Insurrecto clama ayuda desde "Alligator Alcatraz": "Nos están haciendo la vida un yogur"

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter