El Salvador: Bukele responde a Hillary Clinton sobre supuestas torturas a venezolanos en megacárcel

Bukele reaccionó así en su cuenta de la red social X luego que la exsecretaria Clinton compartiera un enlace de un reportaje en video producido por el medio estadounidense ProPublica para FRONTLINE titulado “Surviving CECOT”. Este incluye testimonios de venezolanos que afirman haber sufrido torturas en esa megaprisión de máxima seguridad que Bukele mandó a construir para recluir a los pandilleros más peligrosos del país y donde fueron trasladados venezolanos que, según alega el gobierno del presidente Donald Trump, son presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua.

“¿Tienes curiosidad por saber más sobre CECOT? Escucha a Juan, Andry y Wilmer compartir de primera mano cómo la administración Trump los tildó de pandilleros sin pruebas y los deportó a la brutal prisión salvadoreña”, escribió Clinton en X.

Bukele contestó a Clinton que, si ella está convencida de que “en el CECOT se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente”.

Como segundo mensaje, Bukele aseveró que están “dispuestos a liberar” a toda la población carcelaria que hay en El Salvador, “incluidos los líderes de pandillas” y los “descritos como ‘presos políticos’ a cualquier país dispuesto a recibirlos”, aunque el gobernante señaló que tiene una “única condición”: “deben ser todos”.

Según el video reportaje compartido, los venezolanos cuentan cómo fueron arrestados en Estados Unidos y cómo fueron supuestamente maltratados al llegar a El Salvador y ser trasladados al CECOT.

Andry Blanco Bonilla aseguró en el vídeo que recibieron golpes de los custodios y que “las esposas estaban tan apretadas que nos hicieron lesiones en los tobillos, muchos botan incluso sangre porque nos cortábamos con las mismas esposas".

Bukele rechazó públicamente las denuncias. FUENTE: AP