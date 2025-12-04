El Salvador anuncia primera fase de modernización de puertos en el Pacífico con inversión turca

La modernización de los puertos de Acajutla y La Unión, también en el Pacífico, se llevará a cabo en varias etapas a través de La Unión Portuaria del Pacífico (UPDP), la cual asumió la operación de las terminales desde el 16 de diciembre de 2024 mediante una sociedad mixta formada por la estatal Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la firma turca Yilport Holdings Inc. El acuerdo implica la modernización y operación de esos puertos durante 50 años.

La empresa Yilport invertirá 1.615 millones de dólares en la modernización de ambos puertos. Este paquete se estructuró por etapas: la fase inicial de 50 millones para atender necesidades a corto plazo; la fase uno con 659 millones y la fase dos con 906 millones.

El gerente general de la UPDE, Luis Canto, explicó que el comienzo de la fase uno consiste en la construcción de un nuevo muelle de contenedores de 510 metros de largo, 17,5 metros de profundidad y cinco o seis grúas de última generación en Acajutla. Esta infraestructura tendrá capacidad para atender al barco más grande que se ha construido a la fecha, de 21.000 contenedores, añadió.

Detalló que el nuevo muelle triplicará la capacidad de carga de contenedores en Acajutla, y duplicará la capacidad de carga general. Aseguró que El Salvador contará con un puerto moderno para los próximos 20 o 30 años.

“Generará un montón de trabajo en la zona y va a posicionar al puerto, a El Salvador, como un hub. El lugar donde vienen las mayores líneas y de acá se distribuye a los otros países”, agregó Canto.

Refirió que cuando asumieron la operación del puerto de Acajutla había hasta 25 barcos en espera para descargar, la cual se logró reducir a un solo barco en las aguas salvadoreñas.

El puerto de Acajutla está ubicado en el departamento de Sonsonate, a 76 kilómetros al occidente de la capital, y es la principal plataforma marítima de El Salvador para la exportación e importación de materias primas y productos terminados. En la zona también se encuentra una planta de gas natural licuado.

En el Puerto de la Unión, construido en 2008 en la zona oriental del país, se efectuará una obra de dragado para recibir barcos de gran calado y activar la terminal, además de adquirir equipo moderno como grúas, cargadores y retroexcavadoras.

El presidente de la estatal CEPA, Federico Anliker, calificó a la empresa turca Yilport como un “socio internacional que ha demostrado compromiso serio con El Salvador” y afirmó que a un año de este trabajo en conjunto “ya es totalmente palpable, y visible, para todos los sectores".

FUENTE: AP