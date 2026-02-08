El romance no requiere grandes gestos para prosperar, dicen los expertos

ARCHIVO – Un hombre camina con flores y globos el día de San Valentín, el viernes 14 de febrero de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Andres Kudacki, Archivo) AP

De hecho, los terapeutas animan a las parejas que desean intimidad y una conexión más profunda a centrarse menos en gestos grandiosos y más en expresar su amor con actos mundanos que reconozcan aquello que es importante para su pareja.

El romance no es igual para todos. Para algunas personas, significa tomarse de la mano, abrir la puerta del auto o preparar un baño para la persona que aman. A otros les gusta recibir un mensaje de texto divertido, café en la cama o un ofrecimiento para hacer una tarea molesta. De cualquier manera, demostrar amabilidad y cuidado de pequeñas maneras a lo largo del tiempo ayuda a apoyar las relaciones a medida que evolucionan, dice Traci Lee, terapeuta matrimonial y familiar certificada con sede en Dallas.

“Cuanto más temprano puedan establecer, como pareja, buenos hábitos de la forma en que el romance vaya a lucir para ustedes, independientemente de cómo sea, mejor será”, señaló.

Consejeros de parejas y personas en relaciones comparten ideas para mostrar amor a una pareja romántica durante todo el año:

Al inicio de una relación, no se necesita mucho para mostrar intenciones románticas, pero eso cambia a medida que las parejas aprenden más sobre el otro como individuos, descubren lo que su pareja necesita para su bienestar emocional y físico, y experimentan la vida juntos.

“Dependiendo de la etapa de la relación en la que te encuentres, el romance puede significar cosas diferentes”, comentó Lee. Por ejemplo, las parejas con responsabilidades de crianza y cuidado tienen menos tiempo para dedicarse el uno al otro que durante las fases de luna de miel justo después de comenzar a salir o casarse.

Gabrielle Gambrell, quien vive en Nueva York con quien ha sido su esposo por siete años y sus dos hijos, piensa que el romance “debería ser una evolución” y, por lo tanto, requiere trabajo. Un consejo que recibió antes de casarse se le quedó grabado: Nunca dejen de tener citas.

“Mantienes el romance vivo saliendo continuamente”, afirmó Gambrell. “No importa cuán ocupados estemos o lo que suceda en el mundo, mi esposo y yo tenemos una noche de cita obligatoria. Y cada noche de cita, salimos de la cita energizados, felices y agradecidos, y recordamos lo que es más importante para nosotros”.

Quitar la presión del Día de San Valentín

El Día de San Valentín lleva una pesada carga de presiones sociales, fantasías de películas y libros, y deseos y expectativas individuales que a menudo no se expresan. Todo esto se puede manejar con planificación y comunicación, dicen los expertos.

“Algunas personas dirán: ‘Si tengo que decirle a mi pareja qué hacer, entonces no será romántico’. Pero tengo que recordarles que su pareja no es adivina”, señaló Lee. “Trato de desmitificar la idea de que el romance solo puede suceder si se crea espontáneamente de la nada”.

Gambrell, quien se describe a sí misma como una planificadora por naturaleza, dice que generalmente comienza a hacerle preguntas a su esposo sobre sus planes para el 14 de febrero días antes. Hacer suposiciones sobre la mejor manera de celebrar el Día de San Valentín y comparaciones con las relaciones de otras parejas probablemente lleve a la decepción, comentó.

“El amor no es perfecto. El romance no es perfecto. Las relaciones no tienen nada de perfecto, pero son hermosas”, expresó.

Clarence Smith IV, un profesor de secundaria de 29 años y creador de contenido de video en Phoenix, sigue siendo un gran creyente en usar actos tradicionales de caballerosidad para comunicar respeto y cuidado por su novia, como colocarse más cerca del borde de la acera cuando caminan juntos por la calle.

“El romance hoy en día implica más gestos visibles: que esto se vea, que esto se muestre, que esto sea grande”, dijo Smith, y agregó que, en su experiencia de citas, algunas personas consideran anticuada su caballerosidad. “Hago pequeñas cosas como esa, y son vistas como algo sumamente impactante. Ya no hacemos esto. Pero para mí, cariño, esto es lo básico”.

Expresar amor más allá de febrero

Mientras que algunos expertos en relaciones recomiendan establecer tradiciones en torno a días festivos significativos, aniversarios y cumpleaños, otros dicen que crear rituales para marcar nuevas estaciones o fines de semana es igualmente valioso como parte de la base para fusionar estilos de vida y rutinas.

Lee dice que a menudo explica a sus clientes una analogía popular en la industria del asesoramiento: Si te peleas con tu pareja y te disculpas con una docena de rosas, eso sería genial, pero llevar una rosa cada día durante 12 días comunicaría constancia y dedicación.

Ella les pregunta a los pacientes: ”¿Cuáles son algunas pequeñas cosas que puedes hacer y que serán una forma de estar presente para tu pareja de la manera que él o ella lo necesita?”

Gambrell dice que dar regalos es la forma en que prefiere recibir y mostrar amor. Como resultado, cuando su esposo le compra en la tienda un boleto de lotería de raspar o un artículo de papelería, como un bolígrafo o un cuaderno, ella se siente profundamente conmovida y lo percibe como un gesto romántico.

“Es saber que estás pensando en mí, que estoy en tu mente, que detienes lo que estás haciendo para pensar en mí”, comentó.

Smith anima a las personas a no tener miedo de expresar amor sin importar cuán experimentada sea su vida de citas o cuán larga sea su relación.

“No tengas miedo de amar a tu manera”, dijo. “Siempre vale la pena. Al final, siempre ganas ”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP