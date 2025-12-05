americateve

El ritmo de Lando Norris en prácticas lo posiciona como favorito en el desenlace de la F1

La lucha por el título de Fórmula 1 está en manos de Lando Norris, y no parece que vaya a perder.

Lando Norris al volante de su McLaren durante la segunda práctica del Gran Premio de Abu Dabi, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Altaf Qadri)
Lando Norris al volante de su McLaren durante la segunda práctica del Gran Premio de Abu Dabi, el viernes 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Altaf Qadri)

El piloto británico fue el más rápido en ambas sesiones de práctica el viernes, marcando territorio antes del decisivo enfrentamiento a tres bandas por el título en el Gran Premio de Abu Dabi.

Norris superó a Max Verstappen, su rival por el título, por solo 0.008 segundos en la primera sesión y amplió esa diferencia sobre el piloto de Red Bull a 0.363 en la segunda, que fue más representativa de las condiciones de día-noche para la carrera del domingo.

La única forma en que Norris puede perder el título es si termina la carrera fuera de los tres primeros. Norris lidera a Verstappen por 12 puntos y a Oscar Piastri, su compañero en McLaren, por 16.

Norris y Piastri buscan ganar su primer título, mientras que Verstappen aspira a su quinto consecutivo.

“Por supuesto, soy el que más tiene que perder porque estoy en la cima”, afirmó Norris el jueves. “Haré lo mejor para quedarme allí hasta el final del año, unos días más. Al mismo tiempo, si no sale como espero, lo intentaré de nuevo el próximo año. Probablemente dolerá por un tiempo, pero así es la vida”.

Piastri se saltó la primera sesión y solo fue undécimo en la segunda, a 0.680 del tiempo de Norris, y el australiano aún no ha mostrado un ritmo competitivo significativo.

Norris ha negado que le pedirá a Piastri que ayude para al menos asegurar que un piloto de McLaren se convierta en campeón si parece que Verstappen se llevará el título.

El CEO de McLaren, Zak Brown, ha abierto la puerta a órdenes de equipo, pero si Norris tiene el tipo de ritmo que mostró el viernes, no serán necesarias.

Las posibilidades de Verstappen se reavivaron cuando McLaren se equivocó con la estrategia en Qatar, la carrera posterior a las descalificaciones de Norris y Piastri en Las Vegas.

‘Más extraordinario’ Verstappen

Verstappen, el único contendiente con experiencia previa en una carrera en la que se define todo, dijo que “simplemente está disfrutando de estar aquí” en una temporada en la que su defensa del título a menudo parecía imposible.

“Tengo cuatro de esos en casa, así que es agradable añadir un quinto”, comentó el jueves, mirando el trofeo a su lado.

“Ya he logrado todo lo que quería lograr en la F1 y todo es solo un bono. Sigo haciéndolo porque me encanta y lo disfruto, y así es como afronto este fin de semana. Pasarlo bien ahí fuera, intentar maximizar el resultado”, agregó.

Verstappen estaba a 104 puntos del líder en un momento, y descartó sus posibilidades nuevamente cuando no fue competitivo en la clasificación para el Gran Premio de Brasil, hace tres carreras.

“Probablemente sea justo decir que el mundo descubrió un Max aún más extraordinario esta temporada”, expresó el director del equipo, Laurent Mekies, el viernes. “Un poco por la magnitud de la remontada. Un poco porque ha estado tan relajado”.

Piastri se aferra

Piastri tenía una ventaja de 34 puntos en agosto y parecía encaminado a convertirse en el primer campeón australiano en 45 años. No ha ganado en ocho carreras desde entonces.

Mostró buen ritmo para ocupar el segundo lugar en Qatar la semana pasada, aunque quedó “sin palabras” después de una carrera dominada por la estrategia equivocada de McLaren.

“Obviamente, necesito que sucedan bastantes cosas este fin de semana para salir campeón", comentó, "pero me aseguraré de estar en el lugar correcto en el momento adecuado y ver qué pasa”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

