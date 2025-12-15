El rial iraní cae a un nuevo mínimo, generando temores de alzas en los precios de alimentos

Compartir en:









Los operadores ofrecieron el nuevo tipo de cambio el martes.

El nuevo mínimo histórico aumenta la presión sobre los precios de los alimentos y otros costos, haciendo que la vida diaria sea mucho más complicada para los iraníes. Los precios han subido en carne, arroz y otros productos básicos de la dieta iraní.

Mientras tanto, la población teme una nueva ronda de enfrentamientos entre Irán e Israel —así como potencialmente con Estados Unidos— después de la guerra de 12 días en junio.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP