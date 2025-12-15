El rial iraní cae a un nuevo mínimo, generando temores de alzas en los precios de alimentos

Los operadores ofrecieron el nuevo tipo de cambio el martes.
TEHERÁN, Irán (AP) — La moneda de Irán, el rial, cayó el miércoles a un nuevo mínimo de 1,2 millones por dólar estadounidense, mientras las sanciones nucleares presionan la debilitada economía de Teherán.
El nuevo mínimo histórico aumenta la presión sobre los precios de los alimentos y otros costos, haciendo que la vida diaria sea mucho más complicada para los iraníes. Los precios han subido en carne, arroz y otros productos básicos de la dieta iraní.
Mientras tanto, la población teme una nueva ronda de enfrentamientos entre Irán e Israel —así como potencialmente con Estados Unidos— después de la guerra de 12 días en junio.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
